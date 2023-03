IQ Option recebe o prêmio Best Mobile Trading App 2023 do World Business Outlook

GIBRALTAR, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A IQ Option , a plataforma líder de negociação on-line, foi premiada como "Best Mobile Trading App 2023" na categoria "Global" pela World Business Outlook, uma renomada publicação de negócios global. O prêmio reconhece o aplicativo para dispositivos móveis inovador da IQ Option, que permite que os traders gerenciem facilmente seus portfólios em qualquer lugar.

Troféu IQ Option Volume de usuários ativos de janeiro de 2023

O aplicativo para dispositivos móveis da IQ Option oferece aos traders uma experiência de negociação perfeita, oferecendo acesso a vários instrumentos de negociação, como Forex, Opções, CFDs de ações, criptomoedas, commodities etc. O aplicativo oferece uma variedade de recursos, incluindo dados de mercado em tempo real, gráficos personalizáveis e mais de 100 indicadores técnicos e widgets para ajudar os traders a tomarem melhores decisões. Com uma interface de usuário inteligente, os traders podem facilmente executar negociações, monitorar suas posições e acessar notícias e análises do mercado, tudo a partir de seus dispositivos móveis.

Desde janeiro de 2023, os gráficos de dados destacam a crescente popularidade do aplicativo Android da IQ Option , com um aumento significativo de downloads e usuários ativos em comparação com os concorrentes. Essa tendência confirma o sucesso do aplicativo em fornecer aos traders uma maneira confiável e conveniente de negociar nos mercados financeiros.

O aplicativo móvel da IQ Option está disponível para download em dispositivos Android e iOS , oferecendo aos traders a liberdade de negociar a qualquer hora, em qualquer lugar. À medida que a corretora continua inovando e expandindo suas ofertas, os traders podem esperar recursos e benefícios ainda mais empolgantes no futuro.

Aviso de Risco: Os produtos financeiros oferecidos pela empresa apresentam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2033596/IQ_Option.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2033595/Volume_usuarios.jpg

FONTE IQ Option

