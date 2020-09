Iqbal Singh Chahal, commissaire municipal de Mumbai, reçoit le premier prix mondial de la croisade contre la COVID-19 pour l'année 2020

L'officier-cadre de l'État du Maharashtra de la classe de 1989, qui compte trente ans d'expérience riche et diversifiée au sein du gouvernement indien et du gouvernement du Maharashtra, s'est vu décerner le premier Prix de la croisade contre la COVID-19 de 2020 dans la catégorie des bureaucrates indiens par la Chambre de commerce indo-américaine (IACC).

L'IACC, créée en 1968, est la chambre bilatérale centrale de l'harmonisation des engagements économiques indo-américains. Le prix a été institué par l'IACC et le consulat des États-Unis à Mumbai. Il a été remis par l'honorable gouverneur du Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari, au cours d'une cérémonie virtuelle.

« C'est pour moi un honneur et un privilège de recevoir ce prix, que j'accepte avec une profonde humilité. Je tiens à remercier la Chambre de commerce indo-américaine, ainsi que le jury. Les quatre piliers de notre lutte contre la COVID-19, soit les tests de dépistage, les ambulances, la gestion des patients et la gestion des hôpitaux, ont été mis en mode pilote automatique. Je suis certain que les autres candidats sont tout aussi compétents et méritants et qu'ils sont des gagnants à part entière », a déclaré M. Chahal dans le cadre de son discours d'acceptation.

« Le fait qu'un chef civique du Maharashtra a été reconnu à l'échelle mondiale est une grande fierté. Je félicite M. Chahal d'avoir reçu cette récompense internationale pour avoir mené une croisade engagée, ciblée et acharnée contre le nouveau coronavirus qui a chamboulé la vie telle que nous la connaissons. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses efforts continus pour lutter contre cette pandémie », a déclaré Atul Chordia, président de Panchshil Realty.

La Panchshil Fondation mène des initiatives dans les domaines de l'aide liée à la COVID-19, de l'éducation, de la santé, de l'art et de la culture, des sports et des infrastructures ainsi que des initiatives sociales. Les principaux secteurs d'activité de Panchshil Realty sont les espaces de bureaux commerciaux, l'hôtellerie et l'immobilier résidentiel. Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP. Pour en savoir plus sur Panchshil, veuillez consulter le site www.panchshil.com .

