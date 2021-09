IR Collaborate compte plus de 200 000 nouveaux utilisateurs gérés

Principaux points à retenir :

Plus de 200 000 nouveaux utilisateurs gérés par IR Collaborate depuis le 1er juillet 2021.

L'augmentation du nombre d'utilisateurs gérés est stimulée par d'importants investissements dans les produits, notamment par une prise en charge élargie de Microsoft Teams, Zoom et Webex.

IR Collaborate assure désormais la mise en œuvre de l'expérience de millions d'utilisateurs dans le monde entier, soulignant la criticité de la gestion de l'expérience et du rendement des services de communications unifiées (UC) et de collaboration alors que les organisations découvrent de nouvelles façons hybrides de travailler.

SYDNEY, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), premier fournisseur mondial de solutions de gestion de l'expérience pour la communication et collaboration, l'infrastructure des TI et les écosystèmes de paiements essentiels, a développé sa base de clients IR Collaborate, comptabilisant plus de 200 000 nouveaux utilisateurs gérés en seulement 10 semaines.

Cette augmentation du nombre d'utilisateurs gérés est stimulée par d'importants investissements dans l'innovation de produits pour soutenir les clients alors qu'ils accélèrent les processus de transformation numérique en réponse à la pandémie.

La suite de solutions Collaborate s'est développée au cours de la dernière année, élargissant la prise en charge de Microsoft Teams, Zoom et WebEx, et a renforcé la prise en charge des principaux fournisseurs de communications unifiées (UC) et de collaboration, notamment Microsoft, Cisco et Avaya.

Cette croissance met en évidence la criticité des capacités de gestion du rendement et de l'expérience en matière de communications unifiées (UC) et de collaboration, alors que les organisations cherchent à mettre en œuvre des stratégies hybrides à long terme en milieu professionnel, qui reposent fortement sur des technologies vocales, de vidéo et de collaboration fonctionnant de façon optimale.

« Il s'agit d'une excellente preuve de notre stratégie de croissance et d'une validation plus poussée de notre proposition de valeur. Le milieu professionnel hybride continuera d'évoluer à mesure que les organisations adopteront différents modèles adaptés à leur effectif. Dans ce contexte, la création de liens et la collaboration efficaces deviennent encore plus essentielles et constituent un facteur de différenciation au travail », a déclaré John Ruthven, PDG de IR.

« Nous sommes déterminés à nous développer grâce à l'innovation et nous sommes bien placés pour offrir le soutien et la souplesse dont les organisations ont besoin pour mettre à l'épreuve leurs investissements technologiques et faire en sorte que les employés de nos clients et leurs clients vivent une expérience de collaboration exceptionnelle. »

IR Collaborate assure désormais la mise en œuvre de l'expérience de millions d'utilisateurs dans le monde entier en permettant aux entreprises et aux fournisseurs de services de gérer efficacement les environnements de collaboration et de communication multifournisseurs, que ce soit dans le cloud, sur site ou dans le cadre d'une combinaison hybride. Les TI sont particulièrement bien placées pour simplifier la complexité et s'assurer que les clients peuvent offrir un service uniforme et de haute qualité à tous les utilisateurs.

À propos de IR

IR est le principal fournisseur mondial de gestion et d'analyse du rendement pour les systèmes de communication et collaboration, l'infrastructure des TI et les écosystèmes de paiements essentiels. Plus de 1 000 organisations dans plus de 60 pays s'appuient sur des solutions IR pour fournir des informations critiques. Les systèmes essentiels à la continuité offrent une disponibilité et des performances élevées à des millions de clients à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpg

Related Links

www.ir.com



SOURCE IR