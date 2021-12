IR Collaborate jetzt im ServiceNow Store zertifiziert

SYDNEY, 1. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), der weltweit führende Anbieter von Experience-Management-Lösungen für kritische Kommunikations- und Kollaborations-, IT-Infrastruktur- und Zahlungsverkehrs-Ökosysteme, gab heute an, dass seine IR Collaborate Lösungs-Suite die Zertifizierung mit ServiceNow erhalten und ab sofort im ServiceNow Store erhältlich ist.

IR Collaborate bietet tiefe Echtzeit-Transparenz in kritischen Unified Communications- und Collaboration-Ökosystemen, einschließlich Plattformen wie Microsoft 365, Microsoft Teams und Zoom. Die Integration von IR Collaborate in ServiceNow unterstützt Kunden bei der Verbesserung des Incident Managements und der Reaktionszeiten durch die Optimierung des IT Service Managements (ITSM) und des Telecommunications Service Managements (TSM) und ermöglicht eine umfassendere Überwachung der IT- und Telekommunikationsdienste des Unternehmens.

„Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Kunden bei der Verwaltung der Kommunikation und Zusammenarbeit, auf die wir uns alle täglich verlassen, besser zu unterstützen", so Kevin Ryder, Chief Marketing and Product Officer bei IR. „Diese Integration wird den Kunden helfen, die Silos zwischen den internen Servicemanagement-Teams aufzubrechen, die Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Zeit bis zur Problemlösung zu verkürzen und letztendlich ein besseres Serviceniveau zu bieten."

Die Zertifizierung durch ServiceNow wird nur für Apps gewährt, die im ServiceNow Store erhältlich sind und bedeutet, dass IR Collaborate eine Reihe von Tests zu Sicherheit, Kompatibilität, Leistung und Integrationsinteroperabilität der Now Platform® erfolgreich abgeschlossen hat. Die Zertifizierung spiegelt auch wider, dass bei der Entwicklung und Implementierung von IR Collaborate die Best Practices von ServiceNow eingesetzt werden.

Informationen zu IR

IR ist der weltweit führende Anbieter von Leistungsmanagement und Analysen für grundlegende Kommunikation und Zusammenarbeit, IT-Infrastruktur und Zahlungsökosysteme. Mehr als 500 Unternehmen in über 60 Ländern vertrauen auf die Lösungen von IR, um geschäftskritische Erkenntnisse zu gewinnen. Die Gewährleistung kontinuitätskritischer Systeme sorgt für hohe Verfügbarkeit und Leistung für Millionen von Kunden auf der ganzen Welt.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpg

