IR lance une offre exclusive de migration Cisco Prime

Principaux points à retenir :

Cisco Prime Collaboration Assurance (PCA) sera en fin de vente en octobre 2021.

Dans le cadre de Cisco SolutionsPlus, IR propose une offre de migration exclusive de Cisco Prime vers IR Collaborate.

L'offre est désormais disponible pour une durée limitée uniquement pour les clients Cisco Prime.

SYDNEY, 26 août 2021 /PRNewswire/ -- Principal fournisseur mondial de solutions de gestion et d'analyse de la performance destinées aux systèmes de communication et collaboration, aux infrastructures informatiques et aux écosystèmes de paiements essentiels, IR s'est associé à Cisco en tant que partenaire de solution privilégié pour proposer une offre de migration exclusive aux clients Cisco Prime en raison de la fin de vente imminente de Cisco Prime.

Cisco PCA a proposé une surveillance et des diagnostics intégrés pour les clients Cisco Unified Communications Manager et Cisco TelePresence. La solution a permis d'accélérer la résolution des problèmes de qualité du service avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux et d'éviter les pannes de système et de service pour une meilleure expérience des utilisateurs finaux. Plus tôt cette année, Cisco a annoncé la fin de vente et la fin de vie de PCA sans produit de remplacement sur sa feuille de route.

Cisco et IR se sont engagés à aider les clients Cisco à effectuer une migration en douceur de PCA vers IR Collaborate et se sont associés pour proposer cette offre unique aux clients Prime. Cette offre à durée limitée est exclusive à IR Collaborate et est disponible dès à présent.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir les clients de Cisco dans leur migration de Prime à Collaborate via le programme Cisco SolutionsPlus », a déclaré Kevin Ryder, responsable produit et marketing chez IR. « Nous sommes bien placés pour fournir à ces clients les informations intelligentes dont ils ont besoin pour s'assurer que tous leurs environnements Cisco sont optimisés pour des performances optimales. »

IR Collaborate prend en charge les solutions Cisco Unified Communications et Contact Center, ainsi que les réunions WebEx en un seul outil. Grâce à une visibilité de bout en bout sur les réseaux, les appareils, les plateformes et la surveillance des performances, les clients peuvent créer pour leurs utilisateurs une expérience harmonieuse d'une oreille à l'autre.

À propos de IR

IR est le principal fournisseur mondial de gestion et d'analyse du rendement pour les systèmes de communication et collaboration, l'infrastructure des TI et les écosystèmes de paiements essentiels. Plus de 1 000 organisations dans plus de 60 pays s'appuient sur des solutions IR pour fournir des informations critiques. Les systèmes essentiels à la continuité offrent une disponibilité et des performances élevées à des millions de clients à travers le monde.

