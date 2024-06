IR rejoint le programme Genesys AppFoundry qui permet de débloquer les performances des centres de contact de niveau supérieur

Grâce à ce partenariat, les clients bénéficient d'un contrôle efficace des performances et de la productivité de leur centre de contact.

SYDNEY, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion et d'analyse des performances mondiales pour la communication et la collaboration unifiées (UC&C), a annoncé la disponibilité de sa solution IR Collaborate sur Genesys AppFoundry. Cette association marque une étape importante pour permettre aux entreprises d'améliorer les performances et la productivité de leur centre de contact.

Dans le paysage commercial d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, les entreprises s'appuient sur les communications unifiées en tant que service (UCaaS) pour répondre aux exigences en constante évolution des opérations de leur centre de contact. Que ce soit dans le cloud ou sur site, les employés des centres de contact ont besoin d'un accès transparent aux agents et de capacités de collaboration pour communiquer efficacement avec les clients et les parties prenantes internes. Le suivi en temps réel est essentiel pour les entreprises afin d'évaluer les performances des agents, de mesurer l'engagement des employés et d'améliorer la satisfaction des clients.

Selon Gartner, les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle générative, le service client numérique et les interfaces utilisateur conversationnelles (CUI) révolutionneront le service et l'assistance à la clientèle d'ici 2028.

John Ruthven, PDG et directeur général d'IR, a souligné l'importance d'offrir une expérience client transparente dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. « Avec la prolifération des technologies et des canaux d'engagement numériques, les clients exigent un service rapide et sans effort. Une expérience client fluide est devenue un facteur de différenciation crucial pour les entreprises. Nos solutions permettent aux entreprises de surveiller de manière proactive les environnements des centres de contact, en s'assurant que la qualité de la voix, la connectivité, la disponibilité et les systèmes critiques restent exempts de problèmes. »

IR Collaborate est une solution complète de gestion de l'expérience et de la performance, qui offre une visibilité de bout en bout et des informations sur les écosystèmes de communication et de collaboration et sur les centres de contact. En s'appuyant sur la puissance de la place de marché Genesys AppFoundry, les clients ont accès à une solution de suivi robuste qui améliore les opérations de leur centre de contact et offre les performances et la productivité qu'ils attendent.

Les organisations peuvent permettre aux centres de contact de dépasser les attentes des clients grâce à IR Collaborate, désormais disponible sur Genesys AppFoundry.