IREX исследует воздействие поляризации СМИ в Европе, Евразии и Центральной Азии

Проводимое американским Советом международных научных исследований и обменов (IREX) исследование медийного и информационного пространства в Европе, Евразии и Центральной Азии изучает воздействие поляризации СМИ

ВАШИНГТОН, 31 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Согласно исследованию Vibrant Information Barometer (VIBE) за 2022 год, проводимому американским Советом международных научных исследований и обменов (IREX), продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 и углубляющаяся политизация средств массовой информации повлияли на медиа- и информационный сектор в 18 странах Европы, Евразии и Центральной Азии.

Отчет VIBE составляется с помощью региональных экспертов. В нем отражено, насколько динамично развиваются информационные системы стран в цифровую эпоху, как реализуются новые концепции, например, медиаграмотность и информационные пузыри, а также как работают медиаресурсы и насколько высоко качество информации в СМИ и информационном секторе.

Отчет VIBE 2022 года, в котором рассматриваются медиаландшафты за 2021 календарный год, показывает, что страны во всех трех регионах по-прежнему страдают от мер, принятых их правительствами для сокрытия информации и данных органов здравоохранения о кампаниях по борьбе с пандемией и вакцинации. В более репрессивных странах, таких как Туркменистан, правительство настаивало на том, что в стране не было ни одного случая заболевания COVID-19, а государственные средства массовой информации отказались даже использовать в своих докладах слова «коронавирус» или «COVID». В менее экстремальных случаях, например, в Казахстане, продолжающаяся пандемия высветила слабые навыки государственных учреждений в области коммуникации в кризисных ситуациях и трудности в распространении высококачественной общественной информации, а также тенденцию населения доверять социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями в большей степени, чем средствам массовой информации.

Эксперты обсудили также вопрос об углублении политизации и поляризации медийного и информационного пространства своих стран. Контент СМИ во всех трех регионах по-прежнему определяется преимущественно политическими интересами и влиянием их владельцев, что ведет к снижению доверия к средствам массовой информации, а также к дальнейшему подрыву конструктивных дискуссий и обсуждения важных вопросов. В исследовании, проведенном в Черногории, отмечается, что люди выбирают СМИ, исходя из своих политических предпочтений, а легко узнаваемые СМИ являются либо проправительственными, либо оппозиционными, в зависимости от политической ориентации их редакций. В разделе, посвященном Армении, приводятся аналогичные наблюдения, в частности отмечается, что источники информации в стране работают главным образом в интересах связанных с ними политических и предпринимательских кругов, представляя эти узкие интересы и жертвуя этическими стандартами. Аналогичным образом эксперты из Северной Македонии отметили, что политическая принадлежность видна сразу же после публикации статьи.

Отчет VIBE публикуется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с отчетами по странам и VIBE Explorer для изучения и сравнения тенденций в области данных, принципов VIBE, регионов и отдельных стран.

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SOURCE IREX