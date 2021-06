IREX lança o programa Ambulantes no México graças a um novo subsídio da Walmart Foundation para suportar trabalhadores migrantes agrícolas durante a COVID-19

WASHINGTON, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Walmart Foundation concedeu à IREX um subsídio em fevereiro de 2021 de mais de USD 1 milhão ao longo de 18 meses, para liderar um grupo de organizações locais para lançar Ambulantes, um novo programa para suportar trabalhadores agrícolas migrantes no México. O programa foi desenvolvido para suportar os trabalhadores a migrar com mais segurança e reduzir o risco de transmissão da COVID, fornecendo equipamentos de proteção individual e informações vitais, trabalhando em estreita colaboração com as comunidades e por meio de organizações locais confiáveis. Este prêmio é o terceiro subsídio que a IREX recebeu da Walmart Foundation e impulsionará as descobertas de outros beneficiários da entidade que trabalham neste ecossistema com dados e transparência ao desenvolver produtos de comunicações e relatórios, sediar oficinas virtuais e criar painéis de dados.

O objetivo do programa Ambulantes é atingir aproximadamente 30.000 trabalhadores agrícolas migrantes e suas famílias, para que possam se proteger melhor da COVID-19 e tenham acesso a informações e serviços para migrar com mais segurança. Na conclusão do programa, a IREX visa capacitar pelo menos cinco comunidades participantes a ter sistemas mais fortes para suportar trabalhadores vulneráveis, e ajudar as organizações locais nessas comunidades a desenvolver maior capacidade de apoio a esses trabalhadores. O programa tem como objetivo oferecer às partes interessadas locais e nacionais uma melhor compreensão dos desafios enfrentados pelos trabalhadores migrantes, recomendações concretas para preencher lacunas nos sistemas de suporte aos trabalhadores existentes e mecanismos de coordenação aprimorados. Por fim, o Ambulantes tem como objetivo captar mudanças nas tendências de migração de mão de obra e serviços disponíveis resultantes da COVID-19 e apresentar perspectivas que possam inspirar, no futuro, suporte de doadores, governos e organizações sem fins lucrativos.

Para atingir os objetivos do programa, a IREX e seus parceiros planejam distribuir máscaras e higienizadores para mãos, lançar campanhas digitais, impressas e de rádio, reunir oficinas para futuros trabalhadores e suas famílias, colaboradores locais e organizações do serviço público, bem como construir um painel público interativo, em inglês e espanhol, para compartilhar o aprendizado.

"Estamos entusiasmados por continuar nosso relacionamento com a Walmart Foundation no lançamento do programa Ambulantes", disse Kristin Lord, presidente e CEO da IREX. "Ao longo do ano passado, vimos os efeitos debilitantes da COVID-19 e como isso afeta desproporcionalmente as comunidades migrantes. Oferecer equipamentos de proteção e informações atuais aos trabalhadores agrícolas migrantes é essencial para protegê-los da COVID-19, bem como reduzir a exploração."

