Iron Mountain lança campanha para reforçar sua atuação em transformação digital no Brasil

A campanha destaca a nova marca, que renova o símbolo original, que representa o local de nascimento da empresa, uma mina de ferro dentro de uma montanha, em 1951, no estado de Nova York.

O novo símbolo traz três camadas transparentes, que representam a relação da empresa com seus clientes, assim como a facilidade de acesso aos ativos das empresas, físicos ou digitais, que estão sob a guarda da Iron Mountain. As peças da campanha mostram que a empresa pode apoiar seus clientes nos desafios do mercado, ajudá-los a escalar 'montanhas' e desafios com expertise e tecnologia globais.

Em 2020 a companhia conseguiu atender todas as necessidades dos seus clientes, com a oferta de soluções completas, fazendo frente à necessidade de acesso remoto a documentos, liberação de imóveis, para conferir mais agilidade aos negócios.

Desta forma, a Iron Mountain consolidou sua posição de liderança, sendo reconhecida como a parceira de confiança dos seus clientes, que promove a otimização dos seus processos e a digitalização de informações.

"Por causa da nossa expertise, muitas empresas que estão na nossa base de cinco mil clientes passaram a utilizar nossas soluções para acelerar a migração dos seus ativos para o meio digital. Não por acaso, 40% dos novos projetos de 2020 foram de soluções digitais", diz Orlando Souza, presidente da Iron Mountain Brasil.

História e experiência

A Iron Mountain tem experiência de 70 anos na guarda e proteção de documentos e bens valiosos de milhares de empresas, inclusive as maiores do mundo. Isso é possível porque, embora a companhia tenha nascido como uma empresa de armazenamento, evoluiu constantemente em parceria com seus clientes, tendo a inovação em seu DNA.

A companhia utiliza o conhecimento acumulado para fornecer um portfólio completo de soluções, do mundo físico ao digital, com o objetivo de entender as demandas de cada cliente e ajudar a simplificar seus processos, com soluções disponíveis inclusive para as pequenas e médias empresas.

"Somos uma especialista global, podemos aportar nossa expertise e conhecimento dos dados dos clientes para auxiliá-los a simplificar processos e a acelerar a sua transformação digital, o que expande o valor da marca", diz Orlando Souza.

Os serviços da Iron Mountain incluem desde a simplificação do gerenciamento e armazenamento seguro de dados, passando pela sua digitalização, bem como pela sua destruição segura em conformidade com a LGPD, até o armazenamento em data centers e cloud storage.

Segmentos de atuação

Com soluções para diversas áreas, a Iron Mountain ajuda os clientes de diferente segmentos e tamanhos a reduzir custos e riscos, a cumprir regulamentações (como a LGPD) e caminhar de forma mais ágil e segura para a transformação digital (de acordo com a ISO 27001, que garante excelência na gestão de segurança da informação). Por isso, a empresa investe em tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial e Machine Learning.

Na área de Saúde, por exemplo, a Iron Mountain faz a unificação de registros de prontuários médicos e fornece acesso com segurança aos dados hospitalares, o que facilita o gerenciamento de fluxo de atendimentos e minimiza os riscos de perdas de documentos. Além disso, o uso de big data gera insights para a eficiência em tratamentos médicos.

No setor Financeiro, a Iron Mountain promove a digitalização e automação de processos internos e externos, proporciona a segurança dos dados (tanto internos quanto os de clientes) para maior controle de fraudes e gestão de riscos, melhorando o gerenciamento de operações internas para reduzir custos.

Já para as empresas de Varejo, a companhia oferece a integração entre lojas físicas e digitais, o uso de Inteligência Artificial para aprimorar processos de trabalho e de atendimento, plataformas digitais de gestão de trabalho, de estoques e de finanças, redução de custos em processos e alcance de metas de sustentabilidade. Outros segmentos com presença importante da empresa são Entretenimento, Direito, PMEs, Setor Público e Varejo.

A Iron Mountain é hoje a parceira e consultora em simplificação de processos de seus clientes, que guarda e protege seus ativos, tanto físicos quanto digitais, além de auxiliá-los a acessar e a expandir seu valor, enfrentando os desafios da transformação digital com inovação, conformidade e responsabilidade social.

Sobre a Iron Mountain

Fundada em Nova York, EUA, em 1951, a Iron Mountain hoje é líder mundial em serviços de armazenamento e gerenciamento de informações para empresas, presente em 50 países, com 1.450 instalações. Está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) com o código IRM.

A companhia armazena e protege bilhões de ativos e dados valiosos de mais de 225 mil clientes, incluindo 95% das maiores empresas do ranking Fortune 1000. Hoje a Iron Mountain tem a experiência de 70 anos para guardar e proteger as informações de negócios, dados altamente confidenciais, BioSafe, obras de arte, artefatos culturais e históricos das marcas mais valiosas do mundo.

No Brasil, a empresa completa 20 anos de atuação em 2021, e está presente em sete estados e no Distrito Federal, com 38 unidades, 1.800 funcionários e mais de cinco mil clientes, nos mais diversos setores, como Serviços Financeiros, Energia, Entretenimento, Saúde , Serviços, Seguro, Varejo, Setor Público e milhares de PMEs. Visite www.ironmountain.com.br para obter mais informações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1512954/Iron_Mountain.jpg

FONTE Iron Mountain

SOURCE Iron Mountain