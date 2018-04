IROOTECH, entreprise de plate-forme IIdO, stimule le marché européen

IROOTECH est désormais une importante entreprise de plateformes IdO industrielles, qui fournit des services d'IdO et de Big data à l'échelle mondiale. RootCloud a déjà mis en réseau plus de 400 000 machines de grande qualité dans le monde entier, répondant ainsi aux besoins de 42 secteurs d'activité tels que l'énergie, le textile, les machines-outils, le génie mécanique et l'agriculture. La plate-forme aide les utilisateurs à augmenter la productivité et l'efficacité des entreprises, à améliorer les processus de production et à mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux qui portent leurs fruits. Les outils importants sont les Big data et l'intelligence artificielle d'IROOTECH. IROOTECH est également très présente sur ce qui a trait à la blockchain.

IROOTECH veut maintenant se développer et capter de nouveaux clients. Avec sa plate-forme IIdO « européenne », qui répond bien entendu à toutes les exigences techniques et juridiques en Europe quant à la sécurité, la protection des données et autres aspects, l'entreprise s'est engagée dans un processus d'expansion en Allemagne.

IROOTECH va offrir à ses clients un écosystème complet et efficace sur la plateforme IIdO. La qualité des services s'appuie sur le grand savoir-faire d'IROOTECH en termes de Big data, intelligence artificielle, blockchain, réalité virtuelle et autres technologies modernes. Les collaborations avec les partenaires de M2M (communication machine à machine), d'edge computing, de services de communication ou de services par satellite sont également des éléments importants pour l'agenda européen d'IROOTECH.

IROOTECH travaille de cette façon avec des entreprises internationales et allemandes de renom pour construire l'écosystème. Putzmeister devient le client d'IROOTECH. IROOTECH collabore à son tour avec AWS, Amazon Web Services, l'un des principaux fournisseurs internationaux de cloud computing dans l'infrastructure en tant que service (IaaS) et la construction d'infrastructures. Par ailleurs, IROOTECH collabore avec Munich Re dans le secteur des assurances et des solutions IdO, et parmi ses autres partenaires figurent Telenor et Honeywell. La collaboration entre toutes ces entreprises sera officiellement documentée à la Foire de Hanovre le 24 avril, avec la signature d'un contrat officiel.

IROOTECH s'est fixé comme objectif ambitieux de prendre les rênes du marché international en termes d'IIdO avec sa plate-forme RootCloud.

SOURCE IROOTECH Technology Co., Ltd