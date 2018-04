IROOTECH signe des accords de coopération pour l'introduction de la plateforme d'IIoT ROOTCLOUD en Europe

Lors d'une grande cérémonie qui s'est déroulée à la Foire de Hanovre, Allen Liang, président d'Irootech, a signé les accords de coopération dans le domaine de l'IIoT aux côtés de Martin Knötgen, PDG de Putzmeister, Christoph Hoch, PDG de Munich Reinsurance Company pour la Grande Chine et Cristoff Martin, directeur marketing de Telenor Connexion.

Les experts en technologie de Honeywell ont également assisté à la cérémonie en tant que partenaires d'Irootech.

Le premier client européen d'Irootech est Putzmeister, un fabricant de pompes à béton mondialement connu. Pour optimiser les performances de ses machines, Putzmeister travaille sur le développement de « Machine Cockpit » en s'appuyant sur Rootcloud. « Avec notre partenaire Irootech, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des informations sur les machines en temps réel, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt, d'améliorer l'utilisation des machines et même d'éviter les vols de machines. De plus, la connectivité de nos machines permet à Putzmeister de remodeler et d'améliorer les services qu'elle propose à ses clients. De cette manière, la technologie d'Irootech permet à Putzmeister de concrétiser sa vision : proposer des solutions innovantes qui soient réellement créatrices de valeur », a déclaré M. Knötgen.

Irootech travaille avec plusieurs partenaires expérimentés et renommés sur la conception de l'écosystème de son cloud. Son partenaire pour le service cloud est Amazon Web Services (AWS), tandis que son partenaire pour les services de télécommunications est la société norvégienne Telenor Connexion. « Nous sommes ravis d'avoir pris un si bon départ avec d'aussi bons partenaires », a déclaré Allen Liang. « Nous sommes certains que nos clients ne peuvent que bénéficier de cette coopération. Avec cet écosystème basé sur la coopération, Irootech sera en mesure d'offrir à ses clients une expérience de service encore meilleure. » Seth Ryding, directeur de la région Asie-Pacifique chez Telenor Connexion, a déclaré que les deux entreprises ont un passé commun de connexion d'appareils qui constitue une base stable sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour pénétrer de nouveaux marchés verticaux et créer davantage de valeur pour les clients. Christoph Hoch a ajouté : « Irootech a de très bonnes capacités d'IoT et la plateforme ouverte qui donne à ses partenaires les moyens d'agir tout au long de la chaîne de valeur y contribue, ce qui est le facteur clé pour les affaires. »

Plus de 400 000 appareils de 42 industries sont connectés à Rootcloud. Irootech utilise son vaste savoir-faire en matière de Big Data, d'intelligence artificielle, de blockchain, de réalité virtuelle et d'autres technologies innovantes pour rendre les opérations plus sûres et plus efficaces. Les clients de Rootcloud bénéficient de services sécurisés de la plus haute qualité qui répondent à toutes les exigences légales du marché européen.

La mondialisation est la tendance du développement des plateformes d'Internet industriel. Le nouveau modèle de l'Internet industriel des objets permet non seulement de tout interconnecter, mais aussi d'améliorer considérablement l'efficacité de la production et la fiabilité des entreprises dans le domaine industriel, de promouvoir le développement de l'écocoopération et de fournir un développement gagnant-gagnant pour l'industrie. « Nous fournissons maintenant des services dans le monde entier et nous avons une équipe véritablement mondiale pour servir nos clients dans le monde entier. Les trois solutions que nous proposons actuellement sur le marché sont : la gestion des locations, la gestion de la performance des actifs et la gestion des services », a déclaré Allen Liang.

Pour plus d'informations sur « Rootcloud » et « Irootech », consultez www.Irootech.com.

