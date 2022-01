IRP et Bosch s'associent pour produire en masse des contrôleurs pour le secteur en plein essor des transports électriques personnels

TEL AVIV, Israël et MONDEVILLE, France, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- IRP Systems, un fournisseur de premier plan de solutions de groupe motopropulseur électrique de pointe pour l'e-mobilité, a signé un accord stratégique avec Bosch, le premier constructeur automobile mondial, pour l'industrialisation et la fabrication en série des contrôleurs de moteur électrique de mobilité personnelle d'IRP. Ce partenariat associe les capacités renommées de Bosch en matière de fabrication automobile et la technologie innovante d'IRP en matière d'e-powertrain afin de fournir des contrôleurs de qualité supérieure, robustes et abordables à une variété d'équipementiers du secteur des transports personnels en Europe et dans le monde.

Les véhicules électriques de mobilité personnelle (scooters, motos, 3 roues et quadricycles) sont devenus une solution dominante pour une mobilité urbaine confortable et respectueuse de l'environnement. Leur prolifération dans les grandes villes du monde entier devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Les solutions de groupe motopropulseur de haute qualité sont essentielles à l'adoption accélérée de ces moyens de transport. En s'appuyant sur des algorithmes de contrôle et une conception électronique uniques, les contrôleurs TrueDrive Dynamic d'IRP offrent une expérience de conduite « aux commandes » exceptionnelle, des performances, une fiabilité et une efficacité supérieures, des fonctionnalités avancées et de nombreuses options de personnalisation.

Bosch intègre toutes les contraintes industrielles de fabrication et de test dès les étapes de conception en proposant un service « DfX » (« Design for eXcellence » ou « conçu pour exceller »). L'industrialisation et la fabrication des produits d'IRP seront dirigées par le siège de l'unité commerciale Bosch Electronic Manufacturing Services (EMS) à Mondeville, en France. Créée en 2020, EMS accompagne des clients de la petite à la grande série sur les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la santé, de l'énergie, des réseaux et de l'aéronautique.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un leader du marché tel que Bosch pour l'industrialisation de nos produits », a déclaré Moran Price, cofondatrice et PDG d'IRP Systems. « Cette collaboration aidera IRP à servir beaucoup mieux ses clients européens, avec une fabrication locale et une sécurité d'approvisionnement supérieure. Cela nous permettra également d'améliorer considérablement notre capacité de livraison afin de répondre à la demande croissante de nos produits dans le monde entier », a-t-elle ajouté.

« Depuis plus d'un siècle, aucune automobile n'a été construite sans au moins une pièce Bosch », a déclaré Claude Alemany, responsable de Bosch EMS et directeur général de l'usine de Mondeville. « Cette collaboration, dont le fer de lance est l'équipe de Bosch Israël, permet à Bosch de prendre part à des marchés complémentaires de l'e-mobilité et de renforcer sa position d'acteur clé dans le secteur de la fabrication électronique. Ce type de collaboration illustre bien comment l'expertise de Bosch peut être décisivement bénéfique pour les entreprises innovantes qui cherchent à faire évoluer leur offre. »

« La proposition de valeur de Bosch EMS pour l'écosystème israélien est substantielle », a ajouté Tal Dekel, responsable de l'innovation ouverte chez Robert Bosch Technologies Israël. « Mettre les capacités de conception et de fabrication de Bosch, ainsi que nos compétences logistiques, à la disposition des entreprises en croissance leur permettra de livrer en toute sécurité des produits innovants haut de gamme. »

À propos d' IRP Systems

IRP Systems fournit des systèmes de groupes motopropulseurs électriques à haute performance pour une variété de plates-formes d'e-mobilité, permettant des véhicules électriques puissants et abordables. En s'appuyant sur sa conception de groupe motopropulseur et ses algorithmes de contrôle uniques, la gamme de produits TrueDrive™ révolutionnaire de l'entreprise atteint un niveau d'efficacité sans précédent. IRP Systems supprime les derniers obstacles à l'adoption des véhicules électriques en rendant la technologie de mobilité électrique abordable pour le marché de masse et en accélérant son adoption dans le monde entier.

À propos de Bosch

Le groupe Bosch est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de services. Il emploie environ 395 000 associés dans le monde entier (au 31 décembre 2020). L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 71,5 milliards d'euros en 2020. Ses activités sont réparties en quatre secteurs d'activité : solutions de mobilité, technologie industrielle, biens de consommation et technologie de l'énergie et du bâtiment. En tant que fournisseur d'IoT de premier plan, Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons connectées, l'industrie 4.0 et la mobilité connectée. Bosch poursuit une vision de la mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Il utilise son expertise en matière de technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre cloud IoT, pour offrir à ses clients des solutions connectées et inter-domaines provenant d'une source unique. L'objectif stratégique du groupe Bosch est de faciliter la vie connectée avec des produits et des solutions qui contiennent de l'intelligence artificielle (IA) ou qui ont été développés ou fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier avec des produits et des services innovants et qui suscitent l'enthousiasme. En bref, Bosch crée des technologies qui sont « inventées pour la vie ». Le groupe Bosch comprend Robert Bosch GmbH et ses quelque 440 filiales et sociétés régionales dans une soixantaine de pays. En incluant les partenaires de vente et de service, le réseau mondial de fabrication, d'ingénierie et de vente de Bosch couvre presque tous les pays du monde. Avec ses plus de 400 sites dans le monde, le groupe Bosch est neutre en carbone depuis le premier trimestre de 2020. La base de la croissance future de l'entreprise est sa force d'innovation. Sur 129 sites dans le monde, Bosch emploie quelque 73 000 collaborateurs dans le domaine de la recherche et du développement, dont près de 34 000 sont des ingénieurs logiciels.

