IRPF 2023: declarações pré-preenchidas saltam 214%, diz KPMG

SÃO PAULO, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- As declarações pré-preenchidas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) saltaram de 7% em 2022 para 22% em 2023, uma alta expressiva de 214%. De 2021 para 2022 o salto foi de 1% para 7%. Os dados constam em levantamento feito pela KPMG no site da Receita Federal do Brasil. Os dados de 2022 contemplam todas as declarações feitas durante o período inteiro de entrega; já os dados de 2023 consideram a atualização oficial feita na tarde do dia 11 de abril.

Os números também mostram quais são as Unidades Federativas que estão atualmente mais usando esse recurso: Distrito Federal (30%), Rio Grande do Sul (25%), Santa Catarina (25%), Roraima (25%) e Tocantins (25%). Os que estão usando menos esse recurso até agora são Amapá (19%), Amazonas (19%) e Pará (18%).

Os dados da Receita Federal também evidenciam que, de 2022 para 2023, há uma diferença significativa no imposto a restituir (56,9% em 2022 e 78,8% em 2023), impostos a pagar (20,1% em 2022 e 11,47% em 2023) e sem imposto (22,8% em 2022 e 9,7% em 2023). Os dados de 2023 consideram as declarações entregues até o dia 11 de abril. O uso do imposto simplificado ficou em 57% tanto em 2022 quanto em 2023 até agora.

