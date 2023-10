ISC Brasil 2023 é marcada por visitação recorde de público

Expo Center Norte foi palco da Feira de Segurança Integrada que contou com os principais players de Segurança Eletrônica, Privada e Patrimonial, compradores qualificados com alto poder de decisão e exposição de tecnologias de vanguarda do setor

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A 16ª edição do ISC Brasil 2023 terminou com registros recordes de público visitante, superando as edições anteriores. Durante três dias intensos de evento com mais de 120 marcas expositoras, a feira reuniu os principais players da Segurança Eletrônica, Condominial e Urbana, além de autoridades e entidades do setor. Ainda, gerou negócios e proporcionou discussões enriquecedoras sobre segurança, além de apresentar as últimas inovações do setor.

A Intel foi uma das principais expositoras que esteve presente nesta edição, chamando a atenção dos visitantes com soluções robóticas com IA. Para Fabiano Sabatini, gerente de Contas e Especialista em IoT para a América Latina da empresa, a ISC é uma feira muito estratégica para a companhia – a qual participa também das edições americanas e mexicana. "O público da ISC se mostrou extremamente qualificado e foi possível identificar muitas oportunidades de negócios, rever amigos, criar conexões, capturar novos leads e ficar a par das tendências do mercado", comenta Sabatini. Kasia Hanson, diretora global do ecossistema de cibersegurança da Intel, foi o destaque internacional do congresso desta edição da feira, palestrando sobre o poder da IA na segurança.

Já a Dahua Technology, especialista global em soluções de AIoT Inteligentes e segurança eletrônica, apresentou em seu espaço soluções para diversas verticais, como drones, uma máquina de raio-x com IA e uma lousa interativa que conta com reconhecimento facial. "A ISC promove a interação e permite demonstrar nossas tecnologias em um único local para uma grande quantidade de pessoas qualificadas. Pretendemos voltar no próximo ano", comenta Alexandre Mori, diretor comercial da Dahua.

Outra empresa que chamou a atenção do público visitante foi a Bashi Motors, fabricante nacional de motos elétricas, que estreou na ISC neste ano. "A feira foi surpreendente, conseguimos fechar 33 contratos em dois dias, fora os leads que vamos trabalhar num futuro próximo. Não tínhamos contato com o mercado de segurança eletrônica e urbana, então a ISC abriu um leque de oportunidades", analisa Marlon Marcilio, CEO da empresa.

Jacqueline Gagliano, gerente de produto da ISC Brasil, também celebra os resultados recordes do evento. "Esta edição da ISC Brasil marcou um ponto de virada na retomada do evento, evidenciado pela notável visitação e a presença significativa de compradores e tomadores de decisão da indústria de segurança. Tais indicadores ressaltam um momento muito oportuno para o setor, onde a confiança no investimento em soluções de segurança está em ascensão, as discussões e inovações continuam a prosperar, e o networking intensivo enriqueceu a experiência, solidificando a perspectiva de um futuro promissor. A ISC Brasil se posiciona, cada vez mais, como um dos principais eventos de segurança do mundo, reforçando sua relevância no calendário internacional de segurança".

Networking e Geração de Negócios

Para este ano, a ISC Brasil disponibilizou um espaço exclusivo de negociações entre os visitantes, que funcionou por meio de agendamento de reuniões entre compradores qualificados e expositores. Fabiano Martins da Silva, gerente-comercial de Negócios do Rio Grande do Sul da Hikvision, foi um dos executivos a fazer uso do local. "Para nós o evento foi excelente, uma feira realmente focada em negócios, com pessoas selecionadas em que podemos trazer inovações. O espaço exclusivo para negócios nos permitiu fazer reuniões importantes e muita prospecção".

Fernando Guerra, diretor de Enterprise da WDC Networks, também destacou como o networking foi forte durante os três dias do evento. "A participação na ISC Brasil foi positiva em geração de negócios para a WDC. Reencontramos clientes que já não estavam tão próximos no dia a dia e os trouxemos para perto novamente", explica o executivo.

"Estamos entusiasmados em anunciar que a edição de 2024 se apresentará como uma continuação ainda maior e melhor deste formato que se mostrou incrivelmente bem-sucedido em 2023. Esperamos superar todas as expectativas e proporcionar uma experiência ainda mais enriquecedora para todos os envolvidos, consolidando nosso compromisso em ser um dos eventos líderes globais em segurança", conclui Gagliano.

Sobre a ISC Brasil

A ISC Brasil é a edição brasileira da marca ISC Security Events - International Security Conference & Exhibitions - com origem e realização nos EUA (Las Vegas e New York) e México. Teve sua primeira edição realizada em 2006, na cidade de São Paulo e desde então, o evento se tornou uma referência na América Latina para o mercado de segurança, reunindo empresas nacionais e internacionais para apresentar soluções e novidades em produtos e serviços para o setor.

Sobre a RX

A RX oferece oportunidades de conexão e construção de negócios para indivíduos, comunidades e organizações. Usamos o poder dos eventos presenciais, combinando dados e produtos digitais para conectar pessoas, oferecendo experiências e oportunidades de negócios por meio de mais de 400 eventos realizados em 22 países e 42 diferentes setores da economia. É uma empresa dedicada em causar impactos positivos na sociedade e está comprometida em criar um ambiente de trabalho inclusivo para todos.

A RX faz parte da RELX, um provedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para profissionais e clientes corporativos. RX – In the business of building businesess www.rxglobal.com/rx-brazil

Sobre a RELX

A RELX é uma fornecedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. A RELX atende clientes em mais de 180 países e possui escritórios em cerca de 40 países. Emprega mais de 35.000 pessoas, mais de 40% das quais estão na América do Norte. As ações da RELX PLC, controladora, são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos de ticker: Londres: REL; Amesterdão: REN; Nova Iorque: RELX.

*Nota: A capitalização de mercado atual pode ser encontrada em http://www.relx.com/investors

FONTE ISC Brasil

SOURCE ISC Brasil