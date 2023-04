ISG ernennt Customertimes zum Salesforce Ecosystem Leader für Großunternehmen

NEW YORK, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Information Services Group (ISG) hat kürzlich ihren 2023 U.S. ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners Quadrant Report veröffentlicht. Customertimes ist stolz darauf, als Leader in Multicloud Implementation & Integration Services for Large Enterprises benannt worden zu sein.

Dieser Bericht kombiniert datengestützte Forschung, Marktanalysen und praktische Erfahrungen des globalen ISG-Beratungsteams, um einen fachkundigen Einblick in die aktuellen Salesforce-bezogenen Serviceanbieter zu bieten. In ihrer Studie über Ökosystempartner stellte ISG im letzten Jahr ein starkes Wachstum auf dem Markt für Salesforce-Provider-Services und eine strategische Verlagerung auf Salesforce-Branchenclouds fest, so dass wir uns sehr freuen, in diese renommierte Gruppe aufgenommen zu werden.

Die Leader-Position wird an Unternehmen vergeben, die globale Rollouts unterstützen und ihre Kompetenz bei komplexen Integrationsanforderungen unter Beweis stellen. Der Bericht stellt fest, dass Customertimes einen starken Fokus auf die Erzielung eines geschäftlichen Nutzens hat und dies ein Hauptmerkmal unserer Implementierungsservices ist.

Wir sind seit 2008 Salesforce-Partner und verfügen über mehr als 4000 abgeschlossene Projekte und über 500 Salesforce-Experten. Wir sind seit langem als Anbieter von Salesforce-Implementierungen und -Integrationen anerkannt. Wir sind unserem Team sehr dankbar für die hervorragende Arbeit, die es geleistet hat, um diese Auszeichnung zu erhalten.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Kommentare zu den Neuigkeiten:

„Der starke Fokus auf die Erzielung von Geschäftswerten und die tiefe Integrationskompetenz für komplexe Anwendungslandschaften qualifizieren Customertimes als exzellenten Implementierungspartner für die Salesforce-Plattform." - Rainer Suletzki, leitender IT-Management-Berater und Autor, ISG

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Unser Team ist und war schon immer bestrebt, im Namen unserer Kunden hervorragende Leistungen zu erbringen, und wir sind stolz darauf, für diese Arbeit anerkannt zu werden. Wir freuen uns darauf, unseren Wert als zuverlässiger Salesforce-Implementierungspartner weiterhin unter Beweis zu stellen." - Dmitry Sidnev, Geschäftsführer, Customertimes

Customertimes ist ein globaler SI- und ISV-Partner, der sich dafür einsetzt, die besten IT-Technologien für Kunden zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1600 hochqualifizierten Experten sind unsere Lösungen so konzipiert, dass sie unseren Kunden helfen, echte geschäftliche Veränderungen zu realisieren und den maximalen Wert aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes, ein frühes Unternehmen im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation, hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über regionale Niederlassungen in London, Paris, Toronto, Kiew, Posen, Riga und Podgorica. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

