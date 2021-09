ISKENDERIAN lance une vente aux enchères en ligne de bijoux et de montres

https://www.drouotonline.com/v/117639-vente-cataloguee-joaillerie-et-horlogerie?cpName=valorum&max=50&refurl=vente-cataloguee-joaillerie-et-horlogerie&query=&lotGroupTheme=

La joaillerie et l'horlogerie vintage : une niche exceptionnelle

Valeur refuge forte en période de crise, indépendante des institutions, de la politique ou de la volatilité des cours, la joaillerie vintage ainsi que les pierres précieuses connaissent une progression constante. La joaillerie vintage est un investissement-plaisir sûr, loin des assurances vie et autres épargnes impersonnelles.

Un achat excitant, un positionnement social couronné par un placement profitable, la joaillerie vintage représente un achat sans coûts fixes, sans frais d'entretien, d'une forte valeur dans un faible volume et internationalement monnayable sans contrainte.

Enfin le conseil et le service dans le monde des enchères !

Avec un accompagnement professionnel et transparent, des novices peuvent doubler ou tripler leur investissement quelques années plus tard.

Avec l'annulation des salons, les bureaux difficiles d'accès, les salles de ventes peuvent être intimidantes et risquées pour la plupart des amateurs. Faire appel à un conseiller en joaillerie et horlogerie peut permettre de remporter une pièce rare aux meilleures conditions. Le conseiller accompagne l'enchérisseur pour garantir un achat sans mauvaises surprises. Les services de polissages, de mises à taille, de réparations, les écrins et sacs ainsi que les certificats sont ici également proposés.

Le digital et la crypto accessibles à tous

Laurent Iskenderian souhaite proposer des pièces exceptionnelles, mais aussi des objets à des prix attractifs, accessibles au plus grand nombre.

« Nous souhaitons démocratiser le monde des enchères, de la joaillerie et de l'horlogerie. Les ventes online permettent aux visiteurs d'enchérir depuis leur téléphone ou ordinateur sans contrainte et en toute discrétion, Peu importe où ils se trouvent. Il n'y a plus d'environnement intimidant ni de préjugé. »

N'importe qui a désormais la possibilité de miser sur internet et de déposer des ordres d'achats secrets. Les futurs acheteurs pourront ainsi participer à partir du 1er septembre 2021, sur drouotonline.com .

Il est aussi essentiel de voir, toucher et essayer les pièces avant d'enchérir. Au sein de l'espace Iskenderian, durant trois jours, amateurs, professionnels et collectionneurs pourront découvrir les lots qui seront mis en vente. Du 16 au 18 septembre 2021, il sera possible de déposer vos ordres d'achats directement.

Il s'agira de la 1ère vente de joaillerie et horlogerie à accepter également les paiements en crypto-monnaie.

