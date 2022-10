ISLA SINALOA é um jogo diferenciado de simulação de ilha tropical e quebra-cabeça já disponível no STEAM™

ISLA SINALOA apresenta uma ilha tropical com muitas atividades divertidas e mini jogos para curtir. Você pode escolher ir pescar no rio, pegar uma roupa de mergulho e ir mergulhar para observar criaturas marinhas ou, se desejar, nadar ou caminhar casualmente na praia assistindo ao pôr do sol ou aos fantásticos fogos de artifício a partir das 22h todas as noites. Nenhuma ilha cresce sem muito trabalho, e você tem um papel essencial em fazer isso acontecer. Você se tornará um lenhador que corta vários tipos de árvores, um mineiro que encontra ouro e diamantes e um arqueólogo que encontra fósseis, cubos de hieróglifo e artefatos antigos. Você pode ser um zoólogo, aprender sobre insetos e vida oceânica e até mesmo se tornar um botânico que conhece os nomes de muitas flores lindas ao coletar mais de 500 itens para encher seu museu, zoológico e jardins botânicos.

ISLA SINALOA está repleto de opções de personalização: você pode mudar seu visual com 100 possíveis roupas e combinações corporais e pode decorar sua casa e sua ilha com 100 itens exclusivos e interessantes. Você pode até desenhar seus próprios itens com o designer de moldes.

Conforme sua ilha cresce, há muitas outras coisas a vivenciar: descubra tesouros enterrados na atividade de caça ao tesouro, torne-se fazendeiro no simulador de fazendas ou administre o restaurante pop-up no food truck de Nacho. Desafie-se a encontrar o caminho em um labirinto que leva a templos de pirâmide subterrâneos ou monte lindos quebra-cabeças com Pamela Possum. Combine os azulejos jogando Barnyard Mahjong com Piao, encontre os itens perdidos de Gideon Gorila em Onde está meu o quê? ou encontre as palavras ocultas com Hudson Hippo em Cubos de Busca de Palavras. Você também pode jogar Marble Solitaire para desafiar sua mente, ou testar sua memória seguindo os movimentos de dança na Batalha de Dança. Esses são apenas alguns dos mais de 20desafios para o cérebro, quebra-cabeças e atividades que estimulam o raciocínio que você descobrirá e curtirá para deixar sua mente afiada.

ISLA SINALOA é mais do que um jogo repleto de quebra-cabeças e aventura; é uma experiência de vida como um habitante de uma ilha em uma comunidade de mais de 30 personagens animais encantadores, e às vezes esquisitos, que se misturam com os visitantes da ilha. Eles comemoram seu aniversário realizando uma festa e oferecem a você quitutes que acabaram de preparar. Dez grandes feriados internacionais, como Natal, Halloween e Cinco de Maio, recebem atenção especial no jogo com decorações de época nos edifícios e casas. Inglês, espanhol, italiano e português são os idiomas já disponíveis no jogo, e traduções para francês e alemão serão disponibilizadas em breve! No total, você pode aproveitar mais de mil horas de conteúdo a serem jogadas durante mais de 400 dias ativos de jogo. Estão incluídas compras opcionais dentro do aplicativo e um passe anual opcional que oferece mais recursos.

ISLA SINALOA está disponível aqui:

https://store.steampowered.com/app/2099010/Isla_Sinaloa/

Jornalistas interessados em obter mais informações ou outros ativos podem entrar em contato com o especialista em relações públicas da indie, Hans Olsen, enviando um e-mail para [email protected]. Membros da imprensa são incentivados a conferir os links a seguir para obter notícias e atualizações recentes.

Site do desenvolvedor www.ensenasoft.com Site do jogo www.islasinaloa.com Facebook www.facebook.com/IslaSinaloa Twitter www.twitter.com/isla_sinaloa Discord https://discord.gg/islasinaloa

Sobre a ENSENASOFT

A ENSENASOFT é uma premiada desenvolvedora e editora de jogos fundada em Mazatlán, Sinaloa, no México, em 2009, e é composta por um grupo de talentosos designers, artistas, programadores (e músicos do mundo todo), todos dedicados a criar conteúdos de jogos digitais de alta qualidade em todas as principais plataformas e tecnologias de jogos. Com um portfólio que engloba centenas de títulos lançados, nossa promessa contínua é produzir jogos digitais divertidos para públicos de todas as idades e preferências de jogos.

