ISLE 2021 ouvrira ses portes à Shenzhen World le 10 mai, dans le centre de production de LED de la Chine.

Avec les toutes dernières technologies et solutions proposées par plus de 1 200 exposants sur une surface d'exposition de 80 000 mètres carrés, ISLE 2021 couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur des écrans géants, de l'éclairage LED, des systèmes audiovisuels, des panneaux et des LED.

Les points forts de l'ISLE 2021

Cinq zones d'exposition basées sur des scénarios

ISLE 2021 présentera cinq zones d'exposition segmentées, chacune offrant une solution basée sur un scénario pour des produits tels que les LED, l'audiovisuel et les panneaux :

Application d'écrans intelligents dans les médias à 5G, Production primée en RV/RA, Affichage numérique, Arts créatifs numériques, Affichage LED tout-en-un.

La salle d'exposition en ligne de ISLE et le spectacle de vedettes en direct de ISLE

La salle d'exposition en ligne de ISLE est le canal créé pour fournir une navigation commerciale 7 X 24 h dans 12 catégories, 590 segments de marché avec des dizaines de milliers de produits. Lien vers le ISLE Online Showroom :

https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN

Le spectacle de vedettes en direct de ISLE permet de diffuser en direct l'événement et ses principaux exposants. Lien vers le ISLE 2021 Live Show :

https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en

Le lancement de centaines de nouveaux produits

Les exposants de l'ISLE sont à la pointe de la technologie et sont des précurseurs de tendances. Des centaines de nouveaux produits feront leur apparition lors de l'ISLE 2021, notamment :

LG : la première micro-LED IA au monde, « LG MAGNIT », avec un revêtement noir intégral et une technologie « puce sur circuit ».

La 4e génération de LED « UMini » d'Unilumin, avec un contraste de 20000:1, un angle visuel de 180 °, une luminosité de 2 000 nit, une gamme de couleurs NTS de 130 % et une économie d'énergie de 40 %.

Le dernier écran LED à micro-pitch de Leyard, la « série TX », présente une luminosité, un contraste et une transparence exceptionnels. Il possède des fonctions de traitement du signal distribué et prend en charge la gamme de couleurs DCI P3.

Absen présentera sa nouvelle MicroLED dotée de la technologie exclusive HCCI et intégrant un COB inversé, pour obtenir un effet de revêtement de surface ultra-noir et un contraste élevé de la lumière ambiante, avec une efficacité lumineuse améliorée et une faible consommation d'énergie.

La dernière Micro LED 8 K de Ledman, avec une gamme de couleurs NTS de 125 %, une échelle de gris de 16 BIT et un rafraîchissement 3 840 HZ.

L'écran « Vmini » de LianTronics, avec un angle visuel de 170°+, un contraste de 20000:1, une protection IP65 permettant de résister aux projections d'eau et à la poussière.

L'écran tout-en-un AOTO« SID » se caractérise par un cadre ultrafin de 6 mm et une épaisseur de boîtier de 19,8 mm. Le poids total de SID est de 50 % inférieur à celui de ses pairs. Grâce à l'intégration efficace de l'algorithme d'intelligence artificielle, la luminosité optimale peut être réglée avec précision.

Gloshine Série CL pour les performances scéniques : avec un boîtier plus fin et plus léger, facile à installer et à démonter, connexion ±80°, plusieurs écrans peuvent être connectés pour obtenir un angle visuel de 360°, donnant un effet scénique époustouflant.

L'écran LED tout-en-un MAXHUB 150 » : avec sa technologie interactive et de mise en miroir intégrée y compris le partage d'écran entre plusieurs appareils et l'écriture synchronisée – l'écran LED tout-en-un MAXHUB est une solution totale ultra claire.

L'écran COB a pas fin de 0,4 mm de Cedar Electronics, et l'écran COB à fusion 2D/3D DCI-P3 pour le cinéma.

Les principaux forums industriels

20 forums et ateliers industriels seront organisés pendant l'ISLE 2021, dont l'évaluation des meilleurs produits de vidéoconférence de Chine, organisée conjointement par l'organisateur de l'ISLE et la branche des applications d'affichage LED de l'association chinoise des fabricants d'optique et d'optoélectronique.

Pour plus de détails, veuillez consulter

https://www.isle.org.cn/?lang=en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1506093/ISLE_2021_Floor_Plan.jpg

SOURCE ISLE