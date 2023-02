Ismael Cala es elegido como keynote speaker por el Dr. Deepak Chopra para su próximo retiro Infinite Possibilities

Los Cabos (México) es el lugar seleccionado por Chopra Global para este retiro de cinco días (del 9 al 13 de febrero) en el que se busca alinear cuerpo, alma y mente para poder aprovechar los beneficios de la meditación y del sincrodestino.

MIAMI, 6 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El estratega de vida y de negocios, periodista, conferencista y escritor de ocho bestseller en temas de liderazgo e inteligencia emocional, Ismael Cala fue invitado especialmente por Deepak Chopra para acompañarlo en calidad de conferencista a su retiro Chopra Global Infinite Posibilities el cual tendrá lugar del 9 al 13 de febrero en Los Cabos, México.

La participación de Cala estará orientada a despertar nuestro cuerpo, mente y alma para abrirnos a las infinitas posibilidades que nos muestra el sincrodestino, convencidos de que no existen las casualidades sino las causalidades.

En palabras de Cala: "En esta conferencia compartiré la importancia de crear un mundo de posibilidades usando la primera hora del día para convertirte en un manifestador ya que, si bien este mundo me permite crear la realidad que quiero ver, también es verdad que estamos distraídos con lo que nos condiciona nuestro cerebro".

A través de la aplicación de 5 prácticas conscientes diarias, asociadas a actividades concretas, los participantes se podrán llevar las directrices para aprovechar al máximo su día al volver a casa, una de las tareas más difíciles de alcanzar luego de asistir a cualquier actividad de retiro.

Durante cinco días de actividades, los asistentes disfrutarán de experiencias de meditación, maestros de yoga y ayurveda, curación holística a cargo de otros facilitadores del team Chopra Global los cuales estarán enfocados a balancear, restaurar, conectar y nutrir de manera integral.

Sobre Ismael Cala:

Ismael Cala es estratega de vida y desarrollo humano, periodista, autor bestseller, filántropo y conferencista internacional. Durante más de cinco años presentó el show CALA, en CNN en español, convirtiéndose en uno de los comunicadores más queridos e influyentes de las Américas. Es el presidente del consorcio empresarial CALA Group y la Fundación Ismael Cala y autor de los libros El poder de escuchar, La vida es una piñata, El analfabeto emocional, Un buen hijo de P..., El secreto del bambú y Despierta con Cala, entre otros. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Hispana de Mentores.

Es embajador del concepto de Felicidad corporativa en América Latina con el que ha hecho formaciones en más de 400 empresas en USA y LATAM. Ganador del Premio Personalidad de Iberoamérica 2013 y huésped ilustre de más de una decena de ciudades latinoamericanas, Ismael ha trabajado con grandes maestros como Deepak Chopra y John C. Maxwell y se ha formado junto a coaches como Tony Robbins y Don Miguel Ruiz.

Sobre Deepak Chopra:

Fundador de The Chopra Foundation, una entidad sin fines de lucro para la investigación sobre el bienestar y el humanitarismo, y Chopra Global, una compañía de salud moderna en la intersección de la ciencia y la espiritualidad, pionera a nivel mundial en medicina integrativa y transformación personal. Chopra es profesor clínico de medicina familiar y salud pública en la Universidad de California en San Diego y se desempeña como científico principal en la Organización Gallup. También es miembro honorario de Medicina en el Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Es autor de más de 90 libros traducidos a más de 43 idiomas, incluidos numerosos bestsellers del New York Times. Durante los últimos 30 años, Chopra ha estado al frente de la revolución de la meditación y su libro número 93, Living in the Light aprovecha la antigua práctica india de Royal Yoga y ofrece un programa iluminador para la autorrealización, la felicidad y la plenitud. La revista Time ha descrito al Dr. Chopra como "una de las 100 personas más influyentes".

Sobre Chopra Global:

Chopra Global is a leading whole health company that is empowering personal transformation for millions of people globally to expand our collective well-being. Anchored by the life's practice and research of Dr. Deepak Chopra, a pioneer in integrative medicine, Chopra Global's signature programs have been proven to improve overall well-being through a focus on physical, mental and spiritual health. Chopra Global has been at the forefront of health and wellness for more than two decades with a portfolio that includes an editorial archive of more than 2000 health articles, expansive self-care practices and meditations, a comprehensive mobile app, masterclasses, teacher certifications, immersive live events and personalized retreats. In 2020, Chopra Global launched The Chopra Meditation & Well-being app on iOS, which offers simple, self-care guidance and meditation for mind, body, and spirit. The vast library of content features hundreds of meditations and practices with an integrative approach to help create and sustain a healthier life, with an emphasis on stress, energy, sleep, mood management, purpose, relationships, and growth. By providing tools, guidance and community, Chopra aims to advance a culture of well-being and make a healthy, peaceful and joyful life accessible to all. For more information, interact with the team on Instagram, Facebook, and Twitter.

FUENTE Cala Enterprises Corporation

SOURCE Cala Enterprises Corporation