Ismael Cala, jurado internacional en Miss Universe 2025: "La belleza ya no se usa, se vive"

El comunicador, escritor y conferencista Ismael Cala fue invitado como jurado de la próxima edición de Miss Universe, que se celebrará en Tailandia. Su participación refuerza la visión de un certamen que apuesta por la inclusión, la autenticidad y el liderazgo con propósito

MIAMI, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reconocido periodista, autor y conferencista internacional Ismael Cala ha sido seleccionado como miembro del jurado oficial de Miss Universe 2025, cuya gala se llevará a cabo en Tailandia. Su elección representa un paso hacia una mirada más consciente y humanista de la belleza, en sintonía con la transformación cultural que impulsa la organización del certamen.

Ismael Cala es seleccionado como jurado del concurso Miss Universo a celebrarse en Tail Ismael Cala será jurado del ´próx

Durante las últimas décadas, Miss Universe ha evolucionado hacia una plataforma de diversidad y empoderamiento, permitiendo la participación de mujeres casadas, madres y transgénero, y eliminando restricciones de edad. La presencia de Cala como jurado refuerza ese espíritu de cambio, donde la belleza se mide más por la historia, la coherencia y el propósito que por las medidas o la apariencia.

En palabras de Ismael Cala: "No será un desfile de apariencias, sino un espacio de testimonios, de valor y de legado. Porque en ese escenario deseo premiar no solo un rostro o una estatura, sino una historia que inspire. La belleza real florece cuando aceptamos nuestras cicatrices, celebramos nuestra identidad y usamos nuestra historia como plataforma de impacto. La belleza ya no se usa, se vive."

La participación de Cala subraya su compromiso con una visión integral del liderazgo y la comunicación, valores que ha promovido durante más de 15 años a través de Cala Enterprises y la Fundación Ismael Cala, instituciones dedicadas a la educación emocional y al desarrollo humano en América Latina.

El jurado internacional de Miss Universe 2025 reunirá a personalidades influyentes de distintos campos, consolidando una edición histórica que promete redefinir los estándares de la belleza moderna.

Para contactos y entrevistas:

Yesmín Sánchez +58 424 2410970

Sobre Ismael Cala:

Estratega de vida y negocios. Comunicador social. Autor de 16 best-sellers en temas de liderazgo exponencial, emprendimiento y desarrollo personal. Experto en Mindfulness Ejecutiva, Innovación, Productividad y Alto Desempeño, Comunicación Asertiva, Coaching & Mentoring. Embajador del concepto de "Felicidad Corporativa" en América Latina y Estados Unidos. En sus talleres, conferencias y seminarios ha recorrido más de 38 países e impactado a más de 400 organizaciones a nivel mundial. Ha recibido formación personalizada de reconocidos líderes internacionales como Robin Sharma, John C. Maxwell, Deepak Chopra, Brian Tracy y Tony Robbins; adicionalmente completó el Programa Ejecutivo de Liderazgo Exponencial en una de las universidades más prestigiosas y avanzadas del mundo, Singularity University, en Silicon Valley. Es presidente y Fundador del Grupo CALA y de la Fundación que lleva su nombre. Es además Rector de la Universidad Hispana de Mentoría.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819997/Ismael_Cala_jurado_Miss_Universo2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819998/Ismael_Cala_jurado_Miss_Universo.jpg

FUENTE Ismael Cala