ISMRM concede Gold Medals em encontro anual e anuncia novo presidente

CONCORD, Califórnia, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina (ISMRM) está realizando seu encontro anual esta semana e reconhecerá várias realizações com prêmios de prestígio.

O prêmio Gold Medal (Medalha de Ouro) é a maior homenagem da organização e é concedido em reconhecimento a uma grande contribuição de pesquisa para o campo da ressonância magnética no âmbito da ISMRM. Os ganhadores do Gold Medal da ISMRM foram os seguintes indivíduos:

Frederik Barkhof, M.D., Ph.D., professor de neuroradiologia no Queen Square Institute of Neurology and Centre for Medical Imaging Computing da University College London, na Inglaterra, e no departamento de radiologia e medicina nuclear da Amsterdam University Medical Centers, na Holanda, por suas contribuições seminais para a compreensão de várias doenças e problemas neurológicos usando RM.

Douglas L. Rothman, Ph.D., professor de radiologia e imagem biomédica e de engenharia biomédica, diretor do Yale MR Research Center da Yale University School of Medicine, em New Haven, Connecticut, nos EUA, por suas contribuições seminais para o estudo do cérebro, músculo e metabolismo do fígado usando imagens espectroscópicas de ressonância magnética.

Clare Tempany-Afdhal, M.D., professora de radiologia na Harvard Medical School e presidente de pesquisa no Ferenc Jolesz do Radiology Brigham & Women's Hospital, em Boston, Massachussetts, nos EUA, por suas contribuições seminais para o avanço do diagnóstico e tratamento do câncer de próstata com RM.

Além disso, Tim Leiner, M.D., Ph.D., presidente da ISMRM de 2020 a 2021, premiou e apresentou a School of Senior Fellows de 2021, bem como a Junior Fellows, ambos listados no site da ISMRM.

Além das premiações, o encontro anual é o momento da transferência oficial de liderança. Tim Leiner, M.D., Ph.D., presidente de 2020 a 2021, passará o bastão a Fernando Calamante, Ph.D., presidente da ISMRM de 2021 a 2022, na quarta-feira, 19 de maio, durante o encontro anual de negócios, além de dar as boas-vindas aos novos membros da diretoria.

O encontro anual da ISMRM-SMRT será realizado virtualmente este ano, com mais de cinco mil participantes dedicados à área de ressonância magnética. O próximo encontro anual será um encontro conjunto com a Sociedade Europeia de Ressonância Magnética em Medicina e Biologia (ESMRMB) e será realizado de 7 a 12 de maio de 2022 em Londres, na Inglaterra.

Sobre a ISMRM:

A Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina é uma associação científica sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover a comunicação, a pesquisa, o desenvolvimento e as aplicações no campo da ressonância magnética em medicina e biologia, além de desenvolver e fornecer canais e instalações para a formação continuada. Seus membros multidisciplinares são médicos, físicos, engenheiros, bioquímicos e tecnólogos. Além de seus grandes encontros científicos, a sociedade realiza workshops e publica duas revistas especializadas, a Magnetic Resonance in Medicine e o Journal of Magnetic Resonance Imaging, além de um boletim informativo virtual, o MR Pulse. Ela também patrocina 29 grupos de estudo em áreas específicas de interesse científico e capítulos com base na localização geográfica.

Para saber mais sobre a Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina (ISMRM), ligue para +1 510-841-1899, ou acesse nosso site www.ismrm.org.

ISMRM, One Concord Center, 2300, Clayton Road, Suite 620, Concord, CA 94520 EUA

FONTE ISMRM International Society for Magnetic Resonance in Medicine

Related Links

ismrm.org



SOURCE ISMRM International Society for Magnetic Resonance in Medicine