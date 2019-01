Isotropic Systems lève un financement de série A de 14 millions USD mené par Boeing HorizonX Ventures pour développer la connectivité spatiale

LONDRES, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

L'approche d'Isotropic en matière de terminaux intégrés de prochaine génération crée un changement profond dans la performance et l'économie des terminaux, venant libérer le véritable potentiel de l'industrie des satellites.

Isotropic Systems Ltd., le fournisseur de solutions de terminaux satellites intégrés de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui un tour de financement de série A de 14 millions USD mené par Boeing HorizonX Ventures, avec la participation de WML, Space Angels et Space Capital.

« Le financement de série A s'appuie sur une année exceptionnelle pour Isotropic, avec l'augmentation rapide expansion du nombre de partenaires stratégiques et de clients qui sont en passe de libérer le véritable potentiel des satellites à connectivité haut débit et méga-constellations sur tous les orbites », a déclaré John Finney, fondateur et président-directeur général d'Isotropic Systems. « L'investissement de Boeing donne à notre équipe un accès à ses experts, à ses laboratoires d'essai et à d'autres ressources précieuses pour accélérer le déploiement de nos solutions de terminaux et pour tirer profit de notre propriété intellectuelle dans des applications de connectivité sans fil et spatiales. »

En exploitant une technologie de formation de faisceaux optiques révolutionnaires pour contrôler la direction des ondes radio, Isotropic Systems a développé des solutions de terminaux de communications qui sont considérablement plus rentables, qui utilisent beaucoup moins d'énergie et qui affichent pourtant des avantages en matière de performance pour les utilisateurs finaux. La réduction importante du coût et de l'énergie associée à l'amélioration de la performance permet l'accès à de nouveaux marchés et l'adoption de masse des communications par satellite.

« La solution d'Isotropic offre des capacités améliorées à des coûts réduits pour les fournisseurs de services par satellite », a affirmé Brian Schettler, directeur général de Boeing HorizonX Ventures. « Cet investissement accélère l'expansion des services de connectivité spatiale sur le marché de masse et perpétue le leadership de Boeing dans le secteur de l'innovation spatiale. »

Ce nouveau financement permettra à Isotropic d'accélérer la commercialisation de sa technologie afin d'en faire profiter ses clients opérateurs de satellites et d'exploiter sa technologie en vue d'explorer de nouvelles applications sur les marchés contigus.

Veuillez consulter le communiqué de presse de Boeing HorizonX Ventures pour plus d'informations sur cette annonce.

À propos d'Isotropic Systems

Isotropic Systems développe les tout premiers terminaux multi-services, à haut débit, à basse puissance et entièrement intégrés conçus pour aider l'industrie des satellites à « aller au-delà » des marchés traditionnels et gagner de nouveaux clients en proposant une suite complète de services de connectivité à haut débit. L'équipe de la société, composée d'experts du secteur et de scientifiques, est à l'origine de plusieurs innovations en matière de conception de terminaux satellites. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse http://www.isotropicsystems.com. Des supports visuels à l'intention des médias sont disponibles ici.

À propos de Boeing HorizonX Ventures

Boeing HorizonX Ventures cible les investissements qui aident à lancer des innovations dans le secteur de l'aéronautique. Son portefeuille comprend des entreprises spécialisées dans les systèmes autonomes, la fabrication additive, le stockage d'énergie et de données, les matériaux avancés, les logiciels et les systèmes de réalité augmentée, l'apprentissage machine, la propulsion électrique hybride et hypersonique et la connectivité de l'Internet des objets.

À propos de Boeing

Boeing est la plus grande entreprise aérospatiale au monde, le premier fabricant d'avions commerciaux et de systèmes spatiaux, de défense et de sécurité ainsi qu'un fournisseur de premier plan de services aéronautiques commerciaux et gouvernementaux. En tant que l'un des plus grands exportateurs des États-Unis, la société soutient des compagnies aériennes et clients gouvernementaux américains ou alliés dans plus de 150 pays.

