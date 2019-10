ISPs americanas votaram a favor das antenas Asymmetrical Horns da RF elements para o Prêmio Produto do Ano de 2019 da WISPA

"Ficamos muito satisfeitos por perceber a confiança das ISPs wireless , nossos principais clientes, em nossos produtos e tecnologias. Nossa premiada tecnologia melhora o acesso em alta velocidade à internet de banda larga, em áreas onde as tecnologias tradicionais falham, ao mesmo tempo que habilita as ISPs para multiplicar suas velocidades disponíveis. Nossa missão é fundamentalmente mudar todo o setor. Nossos produtos são muito diferentes das antenas tradicionais nessa área, como é nossa abordagem ao mercado. Enquanto as principais fornecedoras se focam em satisfazer os desejos dos clientes, nós estamos muito focados, em vez disso, em resolver seus maiores problemas. Estamos fazendo a coisa certa para todo o setor e temos uma visão muito clara do quê e do porquê", disse o cofundador e presidente-executivo da RF elements, Juraj Taptic.

"Depois que lançamos nossas tecnologias TwistPort e Symmetrical Horns, quase ninguém acreditou no que estávamos dizendo. Passamos dois anos inteiros tentando convencer os clientes a testar nossos produtos. Agora, conseguimos mudar o setor na maneira com que constroem e implementam redes wireless", disse o evangelista de produtos da RF elements, Tasos Alexiou. "Nosso esforço para despertar consciências sobre a redução de ruídos, limitação de espectro, responsabilidade do fornecedor e educação da WISP está compensando. Estamos satisfeitos pela oportunidade que tivemos de participar ativamente dessa transformação substancial da comunidade de WISP. Posso prometer que nossos futuros produtos continuarão a ser excepcionais".

Sobre a RF elements

A RF elements fornece tecnologia para comunicações wireless rápidas e sustentáveis. A RF elements resolve o problema de interferência em redes wireless com tecnologia patenteada, baseada em antenas que repelem ruídos, conector que guia ondas virtualmente sem perdas e escalabilidade de sistemas. A tecnologia patenteada da RF elements possibilita o uso controlável e sustentável de espectro, que é um recurso limitado e que exerce um papel fundamental no acesso geral à internet de banda larga. A sede da RF elements fica em Bratislava, Eslováquia, com suporte local de mercado nos EUA, Irlanda e África do Sul. Para obter mais informações, visite www.rfelements.com.

