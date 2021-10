Israel se junta a 100 outros países ao aceitar a vacina Sputnik V

MOSCOU, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, fundo de riqueza soberana da Rússia) anuncia que as autoridades israelenses concederam aprovação para a entrada de pessoas vacinadas com a Sputnik V. Até o momento, um total de 101 países aprovaram a entrada de quem recebeu a vacina Sputnik V.

Os principais requisitos dos 101 países que permitem visitas após a vacinação com a Sputnik V são[1]:

Indivíduos vacinados com a Sputnik V podem visitar um total de 31 países sem qualquer exigência adicional relacionada à COVID-19;

A apresentação de teste PCR negativo ou teste de anticorpos positivo na entrada expande a lista dos que permitem visitas em mais 50 países;

A quarentena obrigatória é exigida em outros 20 países.

Apenas 15 países exigem vacinas diferentes da Sputnik V. Apenas 5 desses países (responsáveis por menos de 9% das viagens internacionais), incluindo os Estados Unidos (representando menos de 3%), têm como critério a lista de vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na qual a Sputnik V deve ser incluída este ano.

Os países que estão abrindo suas fronteiras para quem recebeu a vacina Sputnik V estão demonstrando vontade de ajudar o setor de turismo e as empresas a se recuperar mais rapidamente, recebendo as ondas de turistas e lançando as novas bases para a recuperação econômica.

Separar a autorização das vacinas COVID dos certificados de vacinação é outro passo importante para evitar discriminação de vacinas e apoiar os esforços dos governos para reabrir com segurança as fronteiras para os moradores e turistas.

Fontes: ministérios dos respectivos países e sites de turismo

[1] Visto e (ou) outra permissão de entrada necessária. A pessoa também deve atender a outros requisitos não relacionados às restrições do coronavírus. A análise de regras de entrada é baseada em requisitos para a população da maioria dos países, e pode não refletir restrições ou indulgências em vigor para países selecionados ou certas categorias. 27 países ainda têm fronteiras fechadas para visitantes da maioria de outros países.

FONTE The Russian Direct Invest Fund (RDIF)

