iST devient le premier laboratoire asiatique à rejoindre l'Automotive Electronics Council (AEC) en tant que membre associé

TAIPEI, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Integrated Service Technology Inc. (iST) a annoncé aujourd'hui qu'après avoir passé plusieurs examens fastidieux, l'Automotive Electronics Council (AEC), le plus haut niveau de l'association mondiale de qualification en électronique automobile, l'a récemment reconnu officiellement comme l'un de ses membres associés. Seules 93 sociétés dans le monde, dont neuf originaires de Taiwan, sont devenues membres de l'AEC. Ces neuf entreprises taïwanaises comprennent les fonderies TSMC et UMC, et iST est honoré d'être le seul laboratoire asiatique reconnu comme faisant partie de cette équipe d'élite internationale.

Figure: iST is honored to be the only laboratory in Asia recognized as part of AEC.

L'AEC est un organisme créé par Chrysler, Ford Motor et General Motors en 1990 dans le but d'établir et de normaliser les méthodologies de test de fiabilité des pièces et les normes des systèmes de qualité dans l'industrie automobile. Si un fabricant souhaite rejoindre la chaîne d'approvisionnement en électronique automobile, il doit d'abord obtenir le « droit d'entrée » en respectant les spécifications de qualification automobile définies par l'AEC, telles que AEC-Q100, AEC-Q101, AEC-Q102, AEC-Q104, AEC-Q200 et d'autres normes AEC-Q.

L'AEC ne compte que 93 membres qualifiés dans le monde et tous sont des entreprises éminentes dans leurs domaines automobiles respectifs. Parmi eux figurent les 10 premiers fournisseurs mondiaux de niveau 1, tels que APTIV, BOSCH, CONTINENTAL, DENSO, MAGNA, ZF ; les 10 premiers fournisseurs de niveau 2 de puces automobiles, tels que INFINEON, INTEL, NVIDIA, NXP, QUALCOMM, STM, TI ; les fournisseurs de niveau 3 (c'est-à-dire les prestataires de services du niveau 2), tels que TSMC, UMC, GF, et AMKOR. En tant que laboratoire indépendant tiers certifié ISO-17025 (système de qualité des laboratoires), iST est honoré de recevoir la lettre d'acceptation d'adhésion de l'AEC et de devenir son seul membre associé doté de laboratoires d'analyse de vérification complets pour atteindre l'objectif de la mission du comité technique des composants de l'AEC.

iST est le pionnier de la vérification de l'électronique automobile. Dès 2008, la société a commencé à déployer sa structure dans le domaine de la vérification électronique automobile. Ainsi, elle a créé une coentreprise appelée DEKRA-iST en 2015 avec DEKRA, le plus important partenaire mondial d'identification et de test de sécurité automobile. En 2020, elle a rejoint l'alliance MIH (Mobility In Harmony) Open EV Alliance et, en 10 ans, elle a permis à 70 % des fabricants de semi-conducteurs d'accéder au marché de l'électronique automobile. Aujourd'hui, en 2022, après avoir établi les bases du marché de l'électronique automobile au fil des ans, iST a finalement réussi les examens rigoureux de l'AEC et en devient membre avec fierté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945759/Figure_iST_honored_laboratory_Asia_recognized_part_AEC.jpg

SOURCE Integrated Service Technology Inc. (iST)