ISTH anuncia lançamento de nova iniciativa global de ensino de terapia genética para a hemofilia

MELBOURNE, Austrália, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH, em inglês) tem a satisfação de anunciar o lançamento de Terapia Genética em Hemofilia: uma Iniciativa Educacional da ISTH. Este lançamento, que marca o primeiro de seu tipo em hemofilia, acontecerá durante o XXVII Congresso do ISTH realizado de 6 a 10 de julho de 2019, em Melbourne, Austrália.

À medida que a terapia genética surge como um potencial novo tratamento para pacientes hemofílicos, o ISTH reconhece uma imediata necessidade de educar clínicos, cientistas e demais profissionais de saúde da comunidade global de cuidados com a hemofilia interessados. No início de 2019, o ISTH organizou o Comitê Diretivo de Terapia Genética para a Hemofilia do ISTH, um grupo de especialistas mundialmente famosos, liderado por Flora Peyvandi, médica (M.D.) e doutora (Ph.D.), e David Lillicrap, médico (M.D.), para pesquisar a comunidade mundial de cuidados com a hemofilia, a fim de identificar necessidades educacionais não atendidas, específicas da terapia genética para a hemofilia.

O Comitê Diretivo de Terapia Genética para a Hemofilia do ISTH utilizou os resultados da pesquisa, com contribuições de outros, para criar um guia educacional dinâmico a conduzir a evolução do programa de ensino da terapia genética. A meta em seu estágio inicial é aumentar a conscientização e oferecer a clínicos e cientistas um melhor entendimento dos fundamentos da terapia genética, a abordagem do tratamento, pesquisas e testes clínicos, resultados de segurança e eficácia, como identificar pacientes que poderiam beneficiar-se e como analisar as implicações da abordagem deste novo tratamento junto a outros tratamentos disponíveis e em surgimento para a hemofilia.

Os resultados da pesquisa serão apresentados numa sessão de pôsteres em Melbourne, no dia 7 de julho, com o título, "Conhecimentos e Percepções da Terapia Genética: Resultados de uma Pesquisa Internacional da ISTH". O guia detalhado, desenvolvido para o ensino da terapia genética, será introduzido durante sessões de apresentação (Product Theater Sessions) em 7 de julho, às 12:15.

"O lançamento do guia, em Melbourne, é uma estimulante oportunidade para iniciar esta iniciativa global de ensino. É um importante primeiro passo na instrução de clínicos e pesquisadores a respeito do papel científico e do potencial da terapia genética para pacientes com hemofilia", disse a presidente da ISTH, Claire McLintock, M.D. "Nossa liderança no comitê diretivo e os retornos da grande comunidade de trombose e hemostasia nos permitiu entender as presentes necessidades e criar ensino significativo de terapia genética para comunidade global de hemofilia".

"Com a paisagem do tratamento da hemofilia rapidamente evoluindo, e clínicos de todo o mundo sendo desafiados a manterem-se atualizados com os mais recentes desenvolvimentos científicos e avanços clínicos, diretrizes de prática clínica de última geração em desenvolvimento e programas educacionais, é essencial garantir o melhor tratamento ao paciente", disse Flora Peyvandi, M.D., Ph.D., diretora-adjunta do o Comitê Diretivo de Terapia Genética para a Hemofilia do ISTH.

A Terapia Genética na Hemofilia: uma Iniciativa Educacional da ISTH é apoiada por bolsas educacionais da BioMarin, Pfizer, Inc., Shire, Spark Therapeutics e uniQure, Inc. Para mais informações, visite https://genetherapy.isth.org/.

FONTE International Society on Thrombosis and Haemostasis

