Istituto Europeo di Design tarafından düzenlenen İtalyan-Türk yarışması Enheduanna'nın kazananları ödüllendirildi

Genç moda tasarımcısı Bahadır Türkgeldi, IED ağının bir parçası olan Como'daki Accademia di Belle Arti Aldo Galli'de Tekstil Tasarımı üzerine yoğun bir kurs almaya hak kazandı

MİLANO, 7 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Enheduanna FWC - Moda Kadın Kültürü - IED - Istituto Europeo di Design (1966'dan bu yana küresel bir bakış açısını ve derin bir İtalyan kültürel matrisini koruyan yaratıcı alandaki en büyük Yüksek Öğrenim Ağı) tarafından başlatılan ve mentorluk yapılan yaratıcı moda yarışması, büyüleyici Karanlık Kanyon'daki defilenin ardından İstanbul'da (Beyoğlu) Hotel Lazzoni'de düzenlenen törenle sona erdi. ADDU (All-in Design & Development Union) tarafından küratörlüğü yapılan daha büyük bir projenin parçası olan yarışmanın jürisi, Mezopotamya kültürü ve İtalyan modasının birleşiminden esinlenen kıyafetler tasarlamaları istenen 18 katılımcı öğrenciyi değerlendirdi. Kazanan Bahadır Türkgeldi, IED ağının bir parçası olan Como'daki Accademia di Belle Arti Aldo Galli'de Tekstil Tasarımı alanında bir kurs için burs almaya hak kazandı. Taypa Tekstil Özel Ödülü kapsamında 3 tasarımcıya daha staj imkanı sunuldu.

The winner of IED Enheduanna Contest The outfit designed by IED Enheduanna winner_Bahadir Turkgeldi

IED Sanat Direktörü Giovanni Ottonello ve öğretim görevlisi Francis Venneri 'nin danışmanlığını yaptığı 18 genç yaratıcı, 18 kıyafetin tasarımı ve üretimi üzerinde çalıştı: Uluslararası tanınmış markalarla bağlantılı unsurları bulmak için İtalyan moda tarihini araştırarak Made in Italy teknik bilgisini ele aldılar.

Kazanan, Leyla ile Mecnun ve Columbina ile Arlecchino arasındaki aşk hikayelerinden ilham alan Leyla & Columbina projesiyle jüriyi ikna etti: kahramanlar, biri Mezopotamyalı diğeri İtalyan iki kadındır ve aşkı ayrılıkta, rahatlamayı ise sahte kavuşmalarda bulurlar. Bahadır, Tekstil Tasarımı üzerine yoğunlaştırılmış eğitim kursu aracılığıyla ünlü Como tekstil kümelenmesinin arkasındaki tarihi, temel özellikleri ve oyuncuları derinlemesine inceleme fırsatı bulacak: Moda ve İç Mekan.

Enheduanna yarışması, başta Taypa Tekstil olmak üzere Türk dokuma fabrikaları ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdi: kazanan ve tüm finalistler tarafından tasarlanan kıyafetlerin üretimi, yenilikçi ve yaratıcı üretim süreçlerini destekleyen Tayeks Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tasarımcılara, tasarımcı Özlem Erkan ve eğitmen Zeynep Öcal Özcan ile birlikte yarışma jürisinde yer alan tasarımcı, Anadolu Tekstil Ağı kurucusu ve dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu tarafından kumaş kullanımı konusunda eğitim verildi.

Kazanan diğer üç tasarımcı ise Taypa'da staj imkanı ile ödüllendirildi. Onlar: Mehmet Demir, Gelecek Kültürü ile geleneksel Mezopotamya kemerlerini günümüze taşımak için kullanılan Angora keçilerinin yününden elde edilen yumuşak kumaş ve denimden yapılmış süitlerden oluşan bir kapsül koleksiyon sundu. Narod Alice Yeni, Kubaba ile Sümer kültürünün ve Sümerlerin efsanevi kraliçesi Kubaba figürünün incelenmesinden yola çıkarak, yazarın kişisel deneyiminde bir arada var olan iki kültür, Türk ve İtalyan kültürleri arasındaki çatışmadan ilham alan, renkli İtalyan modasını etnik Anadolu modasıyla harmanlayan bir kapsül koleksiyon hazırladı. ESRANUR İŞCAN TÜRKSOY ile Güçlü Kadınların Yolculuğu: Anadolu'dan İtalya'ya, ataerkil bir dünyada yaşamasına rağmen güçlü ve bağımsız bir kadın olan tanrıça İnanna ve onun rahibesi Enheduanna gibi Mezopotamya'nın kadim topraklarında var olan kadınların hikayelerinden esinlenilmiştir.

Enheduanna yarışması, Dr. Pınar Meliha Sipahi, Addu ekibi, IED MEA Bölge Müdürü Melek Bayoudh, İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü, Türkiye'deki İtalyan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği, Hotel Lazzoni ve Kemaliye Belediyesi ile yapılan işbirliği sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.ied.edu - [email protected], +393334766640

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