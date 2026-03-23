ISX Financial EU Plc annonce le changement de sa dénomination sociale et devient Xryma Plc

NICOSIE, Chypre, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc, un établissement de monnaie électronique agréé dans l'EEE et autorisé par la Banque centrale de Chypre, a annoncé que ses actionnaires avaient approuvé le changement de nom de la société, qui devient Xryma Plc avec effet immédiat.

Le changement de nom illustre l'évolution des activités du groupe et son positionnement plus large comme un fournisseur de technologies et d'infrastructures financières opérant sur de multiples marchés et lignes de services.

Xryma Logo

Xryma est dérivé du mot grec « χρήμα » (prononcé chryma), qui signifie argent ou objet de valeur. Le nouveau nom souligne à la fois les assises helléniques de la société et son rôle dans l'écosystème mondial des paiements.

Christakis Taoushanis, président non exécutif de Xryma Plc, commente ainsi cette évolution :

« Ce changement marque une étape majeure dans le développement du groupe. Notre nouvelle dénomination, Xryma, renvoie à la fois à nos origines et à l'ampleur de notre ambition. Comme notre activité s'est étendue au-delà d'une seule entité opérationnelle pour devenir un écosystème plus large de services réglementés, d'infrastructures et de technologies, il est important que notre identité d'entreprise reflète fidèlement cette portée. Xryma représente une base qui s'aligne sur notre stratégie à long terme et notre engagement : fournir des produits et services sécurisés, fiables et conformes dans l'écosystème des paiements. »

Le changement de nom s'applique à l'entité mère du groupe, ISX Financial EU Plc, qui opérera désormais comme société ouverte sous le nom de Xryma Plc.

Le nom du principal établissement de monnaie électronique agréé dans l'EEE, ISX Financial®, restera inchangé et continuera à proposer à ses clients des produits financiers exceptionnels dans le respect de ses obligations réglementaires.

Nikogiannis (John) Karantzis, directeur général et chef de la direction du groupe Xryma Plc, a ajouté :

« Nos priorités stratégiques restent cohérentes. Le groupe continue de se concentrer sur la croissance disciplinée et la résilience opérationnelle, afin de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. L'adoption du nom Xryma complète cette orientation, tout en maintenant la continuité de notre cadre financier et réglementaire. Si Xryma fait référence à nos activités d'entreprise, ses filiales continueront à exercer sous la marque "ISX Financial" pour nos clients des services de monnaie électronique et de paiement. »

La nouvelle identité d'entreprise apparaîtra progressivement dans les communications, sur le site internet et dans la documentation officielle du groupe au cours des prochaines semaines.

La société Xryma Plc reste attachée à fournir à ses clients et à ses partenaires, en Europe et au-delà, des produits et services financiers sécurisés, évolutifs et innovants.

Pour obtenir de plus amples informations et prendre connaissance des annonces officielles, veuillez consulter le site www.xryma.com.

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