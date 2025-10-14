ISX Financial EU Plc bénéficie d'un accès T2 (RTGS) via les banques centrales

ISXX peut gérer sa propre liquidité directement à partir de sa banque centrale dans le cadre de l'Eurosystème

Indépendance opérationnelle et capacités transfrontalières pour les paiements SWIFT

Connexion prévue à TIPS pour les transferts multidevises en SEK et DKK

NICOSIA, Chypre, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), un établissement de monnaie électronique agréé par l'EEE, a le plaisir d'annoncer avoir été autorisé par son régulateur national, la Banque centrale de Chypre (CBC), à accéder à T2, la plateforme de règlement brut en temps réel (RTGS) de l'Eurosystème, conformément à l'article 35A des lois sur la prestation et l'utilisation de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement de 2018 à 2025 (31(I)/2018.

Cette autorisation place la société au premier rang des participants non bancaires et lui permet de communiquer directement avec la plateforme RTGS de l'Eurosystème. Il permet en outre des capacités de traitement des paiements transfrontaliers de grande valeur, indépendamment de l'exigence d'une banque sponsor, comme c'est généralement le cas pour les institutions de monnaie électronique et de paiement. Ces évolutions ci-dessus mettent en évidence la résilience du système de paiement d'ISXX et l'étendue de ses produits.

M. Nikogiannis Karantzis, CEO d'ISXX, déclare au sujet de cette récente autorisation : « Le fait d'être un participant direct au système RTGS T2 renforce la crédibilité et la confiance des contreparties, tout en réduisant le risque opérationnel et en élargissant la gamme de produits que nous pouvons offrir à nos clients ».

L'accès T2 permet à ISXX de gérer son propre pool de liquidités directement sur les comptes de sa banque centrale, et améliore encore les opérations d'ISXX sans dépendre de banques sponsors tierces pour gérer les mouvements de liquidités en son nom.

L'accès T2 permet également à ISXX de contrôler et de gérer ses propres paiements SWIFT via sa propre infrastructure d'opérations transfrontalières. ISXX sera bientôt en mesure d'envoyer/recevoir des paiements en euros (EUR) vers/depuis d'autres institutions financières directement ou indirectement connectées à la banque centrale dans le monde entier, sans dépendre de l'infrastructure SWIFT/BIC d'une banque sponsor. La société renforce ainsi sa participation aux réseaux mondiaux de correspondants et ses capacités transfrontalières.

L'intégration directe à T2 permet à l'entreprise d'accéder à l'avenir au mécanisme de change TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ce qui lui permettra à l'avenir de régler des paiements instantanés entre l'euro (EUR), la couronne danoise (DKK) et la couronne suédoise (SEK) directement par l'intermédiaire des banques centrales respectives plutôt que par l'intermédiaire de banques correspondantes. Le TIPS réduira les coûts, améliorera considérablement la vitesse de règlement et diminuera le risque de contrepartie.

La société s'est déjà intégrée à la Banque centrale de Lettonie et sera bientôt opérationnelle, et elle finalise sa connectivité avec la Banque centrale de Lituanie pour permettre la diversité des chemins et la redondance des systèmes. Ces intégrations auront un impact positif sur les recettes à court terme.

À propos d'ISX Financial EU Plc

Basée à Nicosie, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI : 213800NGHVYL5PFZI692) est une société de technologie bancaire leader dans l'EEE, agréée comme établissement de monnaie électronique par la Banque centrale de Chypre et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Le CEO d'ISXX, Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis, a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, dont 20 ans dans les entreprises numériques sécurisées, notamment les télécommunications, la télévision sur IP, les paiements et la monnaie électronique. M. Karantzis est titulaire de diplômes en ingénierie, en droit et en administration d'entreprise. Il est agréé en tant que conseil en propriété intellectuelle de Trans Tasman et un fellow d'Engineers Australia.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5558726/ISX_logo.jpg