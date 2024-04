ISX Financial EU PLC dévoile des résultats record pour le premier trimestre 2024

NICOSIE, Chypre, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU PLC (« ISXPlc ») a le plaisir de présenter ses résultats pour le premier trimestre 2024. Suite à un quatrième trimestre 2023 record, ISXPlc est heureuse d'avoir réalisé un nouveau trimestre exceptionnel, marquant la poursuite de sa trajectoire ascendante et consolidant sa position de leader dans les secteurs de la « banktech » et des paiements.

ISX Financial EU PLC announce Q1 2024 Earnings

Croissance robuste : Les chiffres en disent long sur les performances d'ISXPlc. Les revenus de la société ont grimpé à 13,4 millions d'euros, ce qui représente une augmentation extraordinaire de 85 % en glissement annuel.

Solidité financière : Le maintien d'une base financière solide est essentiel pour une réussite à long terme. Avec une marge EBITDA de 55 %, ISXPlc fait preuve de résilience et de stabilité sur le marché.

Accent sur l'innovation : L'innovation est au cœur de toutes les activités d'ISXPlc. L'engagement d'ISXPlc à rester à l'avant-garde se reflète dans son investissement de 0,6 million d'euros dans la recherche et le développement au cours du premier trimestre. Ces investissements alimentent le développement de solutions centrées sur le client et positionnent ISXPlc comme un pionnier dans les avancées technologiques au sein de l'industrie.

Ajay Treon, directeur financier d'ISX Financial EU Plc, a déclaré : « Les résultats de ce trimestre témoignent du dévouement et du travail acharné de notre équipe. Nous restons déterminés à apporter de la valeur à nos clients et à nos parties prenantes tout en stimulant l'innovation dans le secteur financier. »

Perspectives d'avenir : En se tournant vers l'avenir, ISXPlc se fixe des objectifs encore plus ambitieux. En 2024, ISXPlc entend dépasser les 45 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en maintenant une solide marge d'EBITDA/profitabilité comprise entre 25 et 35 %.

« Nous prévoyons une croissance continue et stable tout au long de l'année, alors que nous visons notre objectif de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. ISXPlc est également en phase de lancement bêta pour de nouveaux produits prometteurs, qui stimuleront davantage la croissance du chiffre d'affaires et l'acquisition de clients, a indiqué Nikogiannis Karantzis, PDG d'ISX Financial EU Plc. Les résultats solides du premier semestre 2024 soutiendront un éventuel événement de cotation plus tard au cours de l'année. »

Vous pouvez consulter les résultats complets d'ISX Financial EU PLC pour le premier trimestre 2024 en cliquant sur le lien ci-dessous : https://www.isx.financial/hubfs/ISX%20Announcements/2024/ISX%2024Q1%20Earnings.pdf

À propos d'ISX Financial EU PLC

ISX Financial EU PLC est une société « banktech » qui tire parti de sa propre technologie pour fournir des services financiers aux commerçants de l'EEE et du Royaume-Uni. La pile de paiements et l'infrastructure combinées de la société offrent une capacité complète de traitement des transactions bancaires, des opérations de change, des versements et des paiements de bout en bout.

Pour toute demande des médias, veuillez contacter : [email protected] ; +35722015740