ISX Financial EU PLC nomme Andreas Artemiou au poste de directeur des risques

NICOSIA, Chypre, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU PLC (ISXX), un établissement de monnaie électronique (EMI) agréé par l'EEE et autorisé par la Banque centrale de Chypre (CBC), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andreas Artemiou au poste de directeur des risques (CRO). Dans le cadre de cette fonction, M. Artemiou dirigera la gestion des risques chez ISXX, notamment les risques de crédit, les risques non financiers, les cyberrisques et la gestion des rétrofacturations. La nomination de M. Artemiou est soumise à une décision d'approbation formelle (non-objection) de la part de la CBC.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Andreas Artemiou au sein d'ISXX en tant que nouveau directeur des risques » a déclaré Nikogiannis Karantzis, PDG d'ISXX. « Sa grande expérience dans le domaine bancaire, en matière de réglementation et de gestion des risques sera précieuse alors que nous continuons à développer nos activités tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de discipline de risque et de conformité réglementaire. »

En tant que professionnel du risque très expérimenté, M. Artemiou apporte une connaissance approfondie du risque de crédit, du risque non financier, de la gestion du capital et de la gouvernance des données. Son expérience comprend l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, la traduction des exigences réglementaires et de surveillance en cadres pratiques, la réalisation de tests de résistance et le développement d'analyses de risques, ainsi que le soutien aux équipes de première ligne dans l'intégration de pratiques efficaces de gestion des risques alignées sur les objectifs de l'entreprise.

M. Artemiou possède une expérience considérable du leadership, ayant été membre des comités exécutifs d'AstroBank Public Company Limited et de Cynergy Bank (ex-Bank of Cyprus UK), et ayant occupé des postes de direction au sein de la Bank of Cyprus. Dans le cadre de ces fonctions, M. Artemiou a participé activement à la gestion globale des banques, notamment à la planification et à l'exécution stratégiques, aux initiatives de croissance des activités et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Il a également joué un rôle clé dans l'engagement des employés autour de la vision, de la culture et des objectifs commerciaux de la banque.

En tant que CRO, Andreas Artemiou travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration, la direction générale et les autorités réglementaires afin d'améliorer le cadre de gouvernance des risques d'ISXX et de soutenir la croissance à long terme.

« Je suis heureux de rejoindre ISXX à un stade aussi important de son développement », a déclaré M. Artemiou. « Une bonne gestion des risques est essentielle pour soutenir l'innovation et la croissance à long terme. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de direction et le conseil d'administration pour améliorer encore notre cadre de risque tout en permettant à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. »

ISXX continue d'investir dans ses capacités de gouvernance et de leadership tout en développant son offre de services financiers numériques. La nomination d'Andreas Artemiou au poste de CRO renforce l'engagement de la société en faveur d'une gestion solide des risques, d'une conformité réglementaire rigoureuse et d'une stabilité à long terme.

À propos

ISX Financial EU plc est une société de technologie bancaire de premier plan qui s'appuie sur sa propre technologie pour offrir des services financiers sur mesure aux entreprises de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni. La pile et l'infrastructure de paiements unifiés de la société offrent aux entreprises des capacités complètes de bout en bout en matière de services bancaires transactionnels, de paiements A2A, de change, de transferts de fonds et de traitement des paiements.

site internet : www.isx.financial

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5749675/ISX_logo.jpg