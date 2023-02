IT'S PIÑA! BUCHANAN'S BLENDED SCOTCH WHISKY PRESENTA EL NUEVO BUCHANAN'S PINEAPPLE - LA PRIMERA BEBIDA SABORIZADA EN EL PORTAFOLIO DE LA MARCA

Buchanan's Pineapple combinó la suavidad excepcional del whisky escocés con el jugoso y delicioso sabor de la piña, invitandolos a todos a entrar en un mundo más vibrante.

NEW YORK, 7 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Buchanan's Blended Scotch Whisky se enorgullece en presentar el nuevo Buchanan's Pineapple, la innovación más reciente en el portafolio de la Casa Buchanan's. Esta mezcla de whisky escocés con sabores naturales, junto con su compañero de mezclas más popular, la piña, es perfecta para aquellos que buscan una experiencia de cócteles a otro nivel, para disfrutar con buena comida y buena compañía.

Conozca aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo completo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9124551-buchanans-scotch-whisky-pineapple/

Buchanan's Pineapple cuenta con notas de caramelo y vainilla, el delicioso y jugoso sabor de la piña y con un acabado final cítrico brillante y sabroso. Esta nueva mezcla está repleta de sabor a piña que se equilibra fantásticamente con la suavidad tradicional del whisky de la Casa Buchanan's. Ya sea que se sirva sobre hielo o se mezcle con agua mineral y zumo de limón, Buchanan's Pineapple está destinado a deleitar a cualquier fanatico de cócteles o whisky con este nuevo sabor tropical.

"Durante muchos años, Buchanan's ha sido bien recibido en la cultura y las celebraciones de la comunidad hispanoamericana. Los latinos han acostumbrado a mezclar Buchanan's con jugo de piña, lo que dio como resultado uno de nuestros cócteles más populares, el - Buchanita cóctel - que nos ayudó a inspirarnos para crear este nuevo sabor de whisky", Dice Joyce He, directora de Buchanan's Whisky. "Con Buchanan's Pineapple, estamos combinando uno de los sabores más queridos en la cultura hispana con la suavidad de las bebidas de la Casa Buchanan's que se han disfrutado durante más de 130 años".

Buchanan's Pineapple le da la bienvenida a todos los consumidores mayores de 21 años para que disfruten este nuevo mundo vibrante con la nueva campaña "It's Piña". Esta campaña invita a gozar un estado permanente tropical, una energía y un momento mágico que ocurre en el instante en que compartes esta bebida de piña con tus amigos y familiares. La campaña, de 360 grados, se lanzará con contenido digital en medios sociales y pagos, y contará con la música original del productor venezolano-dominicano Napoles, quien agregó su sabor 200%.

Buchanan's invita a los fanáticos a disfrutar de manera responsable el nuevo Buchanan's Pineapple en casa o con amigos, a través de cócteles fáciles de preparar, como Piña Fizz y Bucha Colada. Buchanan's Pineapple también trae un montón de momentos vibrantes durante todo el año en diferentes eventos culturales en varios lugares del país como en Nueva York, California, Florida, Texas, Illinois y muchos más. No olvides en seguir a @buchananswhisky en las redes sociales para obtener más noticias, inspiraciones para cócteles y enterarse de los últimos eventos locales cerca de usted.

Buchanan's Pineapple (750 ml; 35 % ABV) es una adición permanente al portafolio de Buchanan's Whisky y está disponible para su compra en línea y en tiendas minoristas de todo el país donde se vendan las demás variantes de la marca, partir del 1 de febrero de 2023, con un precio sugerido al público de $29.99.

SOBRE BUCHANAN'S WHISKY:

El verdadero propósito de BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky es unir a todos los que reúnen sus identidades 100% hispana y 100% estadounidense para vivir una vida al 200%. Fue creado para ser compartido entre todos y disfrutado por todos, porque nuestro fundador, James Buchanan, creía en el poder de compartir. La marca de whisky escocés BUCHANAN'S tiene más de 130 años de herencia auténtica, y cada botella representa el compromiso de James Buchanan de crear los mejores whiskies escoceses mezclados. En 2023,BUCHANAN'S introdujo BUCHANAN'S Pineapple a su portafolio, que se compone de cuatro marcas galardonadas con premios de oro, que incluyen: BUCHANAN'S DeLuxe Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S MASTER Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S Special Reserve Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S RED SEAL Blended Scotch Whisky. Todas estas marcas han sido reconocidas en los más prestigiosos concursos internacionales de bebidas espirituosas. Para obtener más información, visite www.BuchanansWhisky.com o conéctese con nosotros en Facebook: www.facebook.com/BuchanansUS, Instagram: www.instagram.com/BuchanansWhisky y Twitter: www.twitter.com/BuchanansUSA.

Sobre DIAGEO North America

DIAGEO is a global leader in beverage alcohol with an outstanding collection of brands including Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit and Buchanan's whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Casamigos, DeLeon and Don Julio tequilas, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, and Guinness. DIAGEO is listed on both the New York Stock Exchange (NYSE: DEO) and the London Stock Exchange (LSE: DGE) and their products are sold in more than 180 countries around the world. For more information about DIAGEO, their people, brands, and performance, visit www.diageo.com. Visit DIAGEO'S global responsible drinking resource, www.DRINKiQ.com, for information, initiatives, and ways to share best practice. Follow at Twitter and Instagram for news and information about DIAGEO North America: @Diageo_NA.

Diageo es un líder mundial en el sector de las bebidas alcohólicas, con una excelente colección de marcas que incluye los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, el Captain Morgan, Baileys, Tanqueray y Guinness. Diageo cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo: DEO y también en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo: DGE. Sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo.Para obtener más información sobre Diageo, su personal, marcas y rendimiento, visite www.diageo.com. Visite el recurso de consumo responsable global de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas. Siga Twitter e Instagram para obtener noticias e información sobre Diageo North America: @Diageo_NA

