Itaipu beendet Teilnahme am 10. Weltwasserforum

Das binationale Unternehmen brachte erfolgreiche Initiativen zur Bewirtschaftung von Wasserressourcen in die internationale Veranstaltung ein

FOZ DO IGUAÇU, Brasilien, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das 10. Weltwasserforum, das in Bali, Indonesien, stattfand, endete am 25. Mai mit der Verabschiedung der Ministererklärung zum Thema "Wasser für gemeinsamen Wohlstand". Delegationen aus 106 Ländern und 27 internationalen Organisationen nahmen an dem Treffen teil. Eine Delegation von Itaipu Binacional nahm an der Veranstaltung teil und stellte ihre erfolgreichen Initiativen im Bereich des Wasserressourcenmanagements vor.

Am Mittwoch (22.) nahm Carlos Carboni, Koordinationsdirektor bei Itaipu, an der Sitzung „Accelerating Progress on Sustainable Development Goal 6 (Potable Water and Sanitation) - Monitoring SDG 6 and the SDG-PSS Tool" teil, die von der National Water Agency (ANA) im lateinamerikanischen Pavillon organisiert wurde. Die Sitzung befasste sich mit verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung des Instruments, das Informationen darüber liefert, wie Länder unter Berücksichtigung ihrer Realität und ihres Kontexts Fortschritte bei der Erreichung der SDG 6-Ziele machen können. Itaipu präsentierte seine Bemühungen in Bezug auf SDG 6 und wie es die SDGs in seinem Gebiet umsetzt.

In der Podiumsdiskussion „Forschung und Management für die Wassersicherheit", die am Donnerstag (23.) vom Umweltministerium moderiert wurde, erörterte der Forscher Lucas Henrique Garcia von der Koordinationsabteilung von Itaipu die Rolle großer Wasserkraftprojekte bei der Förderung der Wassersicherheit in ihren vier Dimensionen: Mensch, Wirtschaft, Ökosystem und Resilienz. Es wurden Beispiele für die Aktivitäten von Itaipu in der Region in den Bereichen Abwasserentsorgung, Wasser- und Bodenschutz, Förderung der Mehrfachnutzung von Wasser aus den Stauseen und Grundwasserüberwachung vorgestellt.

Ebenfalls am Donnerstag (23) nahm Direktor Carlos Carboni an den Sitzungen „Trinkwasser teil: A Challenge for Vulnerable Communities in Latin America", und Daniel Bartiko, von der Itaipu Reservoir Division, nahm an der Plenarsitzung „Water Security in an Uncertain Future" teil: Integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) und die Auswirkungen des Klimawandels", wo sie die Erfahrungen von Itaipu zu diesen Themen vorstellten.

Am Freitag (24.) sprach Bartiko über die Mehrfachnutzung des Itaipu-Stausees und darüber, wie die Umsetzung der Zonierung mit Hilfe von Geoverarbeitungswerkzeugen und hydrodynamischen Modellen eine geordnete Durchführung dieser Aktivitäten ermöglicht und die Erhaltung der Uferwälder und der Artenvielfalt zum Schutz der Wasserressourcen gewährleistet.

Die Teilnahme von Itaipu endete mit der Podiumsdiskussion „Wasser, Gesellschaft und Klimawandel", die von Luiz Henrique Maldonado von der Abteilung für Hydrologie und Energiestudien der Technischen Abteilung von Itaipu moderiert wurde und an der der Koordinationsdirektor und Moacir Schmengler vom Itaipu Technologiepark teilnahmen. Ziel der Sitzung war es, zu erörtern, wie verschiedene Organisationen in Lateinamerika versuchen, die Auswirkungen des Klimawandels und seine Folgen für die Wasserressourcen und soziale Fragen zu verstehen.

Itaipu nahm auch an der Plenarsitzung „Driving Data Sharing and Governance" teil, mit Jussara Elias de Souza von der Itaipu Reservoir Division. Newmar Wegner vom Itaipu Technological Park sprach über „Innovation in der Datenproduktion".

Laut der Leiterin des Itaipu-Büros in Brasília, Ligia Leite Soares, „bringt das Weltwasserforum eine Reihe von Ländern zusammen, um Praktiken der nachhaltigen Wasserbewirtschaftung zu diskutieren und auszutauschen, einschließlich der Möglichkeiten, durch grenzüberschreitende Gewässer verursachte Konflikte zu vermeiden, und Itaipu ist in dieser Hinsicht ein sehr inspirierendes Beispiel. Mit der gemeinsamen Bewirtschaftung unserer Wasserressourcen in Brasilien und Paraguay haben wir ein konkretes Beispiel für internationale Zusammenarbeit als Lösung für die globalen Wasserprobleme. Wir spüren das unmittelbare Interesse der anderen Forumsteilnehmer, wenn wir die Erfahrungen von Itaipu Binacional im Bereich der Wasserwirtschaft weitergeben".

Itaipu

Mit 20 Kraftwerksblöcken und einer installierten Leistung von 14.000 MW ist Itaipu weltweit führend bei der Erzeugung sauberer und erneuerbarer Energie und hat seit 1984 3 Milliarden MWh produziert. Im Jahr 2023 wird sie etwa 10 % der brasilianischen und 88 % der paraguayischen Stromversorgung ausmachen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2428413/Credit_Alexandre_Marchetti_Itaipu_Binacional.jpg