Itaipu expose les résultats de ses travaux sur les ODD et discute de l'avenir durable à la COP 28

L'entreprise présentera aux participants de la Conférence le programme Itaipu More than Energy, qui intensifie et élargit les actions dans le cadre des 17 ODD de l'ONU

FOZ DO IGUAÇU, Brésil, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Itaipu Binacional participe à la COP 28 à Dubaï pour présenter les résultats du travail approfondi qu'il a mené dans le cadre de chacun des objectifs de développement durable (ODD) proposés par l'ONU. En plus des actions déjà développées, l'entreprise présente les possibilités générées par le programme Itaipu More than Energy (Mais que Energia), qui élargit et intensifie le travail sur plusieurs ODD, notamment dans les régions les plus privées de son influence, comme les villages indigènes, les quilombos (anciennes communautés marrons) et les municipalités à faible IDH.

Lors du premier panel de l'Itaipu Binacional lors de la 2ème journée de la conférence, à 16h30 heure locale et 9h30 heure de Brasilia, le directeur général brésilien Enio Verri abordera l'importance stratégique de l'Agenda 2030, dans lequel s'inscrivent les ODD, et la nécessité d'une coopération internationale pour mettre en œuvre des pratiques de développement durable.

Dimanche, 3ème jour, la transition énergétique et la défossilisation entraînées par l'économie circulaire pour les pays du Sud sont les thèmes de l'événement avec la participation du Parc Technologique d'Itaipu (PTI). Le PTI reçoit des investissements d'Itaipu pour la recherche sur les énergies renouvelables, entre autres initiatives de l'Agenda 2030, et fera une présentation sur le biogaz en tant que ressource énergétique efficace pour la durabilité.

L'atténuation des effets du changement climatique grâce à des solutions intégrées en matière d'eau et d'énergie sera le sujet du débat de la 4ème journée, lundi prochain. Lors d'un panel réunissant des experts et des autorités en la matière, le directeur général d'Itaipu abordera une fois de plus les actions développées par Itaipu, telles que le soin de la végétation riveraine, la récupération des sources d'eau et des zones dégradées, et la surveillance constante de la qualité de l'eau du réservoir et de ses affluents. Au fil des années, Itaipu a déjà restauré plus de 800 sources d'eau et préservé plus de 100 000 hectares de forêts. L'objectif poursuivi avec le programme Itaipu More than Energy est de porter à 9 000 le nombre de sources d'eau préservées.

Clôturant la participation d'Itaipu aux panels, le mercredi 6ème jour, sera présenté le travail réalisé sur les déchets solides. Grâce à des partenariats avec des municipalités et des institutions, Itaipu investit dans la récupération environnementale et s'efforce de générer des emplois et des revenus dans les communautés socialement vulnérables.

En plus des panels, Itaipu participera également à des réunions bilatérales et à des consultations avec des entités liées au secteur électrique et aux Nations Unies.