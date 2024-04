ITALIAN EXHIBITION GROUP - CONFIRMATION DE LA HAUTE DIRECTION : MAURIZIO RENZO ERMETI PRÉSIDENT, ET CORRADO ARTURO PERABONI CEO

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APPROUVE LES ÉTATS FINANCIERS DE 2023

RIMINI, Italie, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Tenue aujourd'hui, l'assemblée ordinaire et extraordinaire des actionnaires de l'Italian Exhibition Group S.p.A., leader du marché italien dans l'organisation de salons internationaux et cotée à la bourse Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A, a approuvé les états financiers au 31 décembre 2023 et a nommé le nouveau conseil d'administration, qui s'est réuni après l'assemblée générale : Maurizio Renzo Ermeti et Corrado Arturo Peraboni ont été reconfirmés respectivement en tant que président et CEO, et Gian Luca Brasini, en tant que directeur exécutif.

In the picture from the left to right, Corrado Arturo Peraboni and Maurizio Renzo Ermeti respectively Chief Executive Officer and President of Italian Exhibition Group.

L'Assemblée générale a approuvé les états financiers au 31 décembre 2023 avec un bénéfice de 14 160 861 euros.

L'exercice 2023 a affiché des revenus de 212,4 millions d'euros (+32,4 % en glissement annuel), un EBITDA ajusté de 49,5 millions d'euros avec une marge d'EBITDA ajustée de 23,3 %.

La documentation complète est disponible en ligne à l'adresse www.1info.it et www.iegexpo.it (section Investor Relations/Press Releases section).

À propos de l'Italian Exhibition Group

Italian Exhibition Group S.p.A., une société par actions cotée à l'Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., a acquis une position de leader dans l'organisation de salons et de conférences, avec des établissements à Rimini et à Vicence. Le développement d'activités à l'étranger - également par le biais de coentreprises avec des organisateurs mondiaux ou locaux, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite, en Chine, au Mexique, au Brésil et en Inde, par exemple - permet à l'entreprise de se positionner parmi les principaux opérateurs européens du secteur.

