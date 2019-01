Italian Exhibition Group ouvre le calendrier annuel des événements de la joaillerie avec Vicenzaoro January (Vicence - Italie, du 18 au 23 janvier 2019)

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg )



Les organisateurs de l'évènement espèrent attirer les acteurs les plus importants du secteur en provenance de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis et du Moyen-Orient. VOJ 2019, qui se prévaut d'une fréquentation internationale, sera hébergé sur un espace d'exposition de plus de 59 000 mètres carrés (y compris le salon T.Gold).

L'édition de janvier 2019 gravitera autour du thème de la « Créativité durable », de plus en plus dominant dans le secteur, avec des entretiens et des sommets éducatifs.Par exemple, l'évènement VISIO.NEXT, marquera l'ouverture de ce thème en accueillant un comité international d'experts qui discuteront des enjeux critiques du secteur. Sont également prévus des entretiens Digital Talks, une série de sessions de réflexion de 30 minutes consacrées aux thèmes les plus brûlants en matière d'innovation numérique et des entretiens Gem Talks, principalement axés sur le monde des pierres précieuses.

TRENDVISION Jewellery + Forecasting, l'observatoire indépendant du VICENZAORO, sera le point d'orgue de l'édition hivernale de cette année et livrera ses prédictions de design et des tendances des consommateurs sur l'ensemble des secteurs de la joaillerie et des pierres précieuses.

Cette année, le Vicenzaoro s'attachera particulièrement à renforcer la relation avec les acheteurs internationaux de premier plan, en réunissant les principaux représentants mondiaux du secteur au travers de l'initiative Prima VICENZAORO, en collaboration avec l'Agence italienne du commerce.

VICENZAORO incarne le concept du Boutique Show, selon lequel les exposants sont regroupés en six communautés, organisées selon le type de production, le positionnement et l'attrait commercial : ICÔNE, ASPECT, CRÉATION, NATURE, EXPRESSION, ÉVOLUTION.

Organisé conjointement au VICENZAORO January, T.GOLD est un salon international spécifiquement axé sur les équipements et les technologies les plus novatrices appliquées au traitement de l'or, des pierres précieuses et de couleur et à la joaillerie. T.GOLD représente en effet une excellente vitrine de la production de bijoux et un moment de concertation professionnelle sur l'avenir du secteur. Il accueillera 168 exposants provenant de 17 pays du monde entier qui présenteront les technologies les plus avancées et les plus exceptionnelles.

Fort de son expérience historique, du prestige de son initiative et de la passion avec laquelle il exerce sa mission, le VICENZAORO est le premier forum de niveau national et international de toutes les tendances de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

L'excellence d'une boutique alliée à l'émotion d'un salon.

