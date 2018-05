Itaú Unibanco - Fato Relevante: Desdobramento de Ações em 50%

A data-base do direito ao desdobramento será comunicada ao mercado pela Companhia após a homologação das deliberações pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). Dessa forma, as ações da Companhia continuarão, até a data a ser oportunamente anunciada, a ser negociadas com direito ao desdobramento e, somente após tal data, passarão a ser negociadas ex-direito ao desdobramento.

Os dividendos mensais serão mantidos em R$ 0,015 por ação, de modo que os valores totais pagos pela Companhia mensalmente aos acionistas serão incrementados em 50% (cinquenta por cento), após a inclusão das ações desdobradas na posição acionária. O dividendo mínimo anual assegurado às ações preferenciais também será mantido em R$ 0,022 por ação.

O desdobramento será efetuado sempre em números inteiros. Após a homologação das deliberações pelo BACEN, a Companhia fixará período não inferior a 30 (trinta) dias para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas do desdobramento. Transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes das frações de ações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na B3 S.A., Brasil, Bolsa, Balcão e o valor líquido apurado será disponibilizado aos acionistas titulares dessas frações. A Companhia informará oportunamente maiores detalhes sobre referido procedimento.

No mercado internacional temos que simultaneamente à operação no mercado brasileiro e na mesma proporção, os valores mobiliários negociados no mercado americano (ADR – American Depositary Receipt) também serão desdobrados em 50% (cinquenta por cento), de modo que os investidores receberão 1 (um) novo ADR para cada 2 (dois) ADRs de que forem titulares na data-base. Sendo assim, os ADRs continuarão a ser negociados na proporção de 1 (uma) ação preferencial da Companhia para 1 (um) ADR.

O Edital de Convocação à Assembleia Geral Extraordinária, o "Manual da Assembleia" e o Boletim de Voto à distância serão divulgados ao mercado oportunamente, dentro do prazo legal.

São Paulo, 24 de maio de 2018

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.

