ITAÚ UNIBANCO - Ações Itaú em Foco - 4º trimestre de 2022

Ações Itaú em Foco - Quarto trimestre de dois mil e vinte dois

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco divulgou o informativo Ações Itaú em Foco do quarto trimestre de 2022. Entre outros temas de interesse para o acionista, o informativo aborda algumas de nossas iniciativas e destaques do período, entre eles a emissão de R$ 2 bilhões em Letras Financeiras sociais e a criação da Biomas na COP27. Você confere também um resumo dos nossos principais indicadores financeiros, informações sobre pagamento de juros sobre o capital próprio, o desempenho da nossa ação e os prêmios e reconhecimentos recebidos em 2022.

Para acessar, visite o site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores). No site você também pode se cadastrar para receber alertas por e-mail, incluindo as próximas edições do Ações Itaú em Foco.

Caso prefira, clique aqui para fazer o download do informativo.

Website: http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

- Contato: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa, (11) 5019-8880 / 8881, [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.