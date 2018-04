Itaú Unibanco divulga Relatório Anual e Relato Integrado de 2017

Os relatórios conectam seus principais temas com a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). "Cada vez mais o desafio das empresas é desenvolver negócios que gerem impacto positivo para a sociedade. Com essa mentalidade, avaliamos produtos, processos e serviços e seu respectivo potencial de impulsionar o desenvolvimento, criar oportunidades, e ser relevante na economia e na sociedade. Este é o nosso propósito: estimular o poder de transformação das pessoas. Queremos, por meio dele e dessas iniciativas, conectar nossas ações, avaliar impactos e contribuir cada vez mais para a agenda Global dos ODS", afirma Denise Hills, superintendente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco.

Destaque para o capítulo referente à Responsabilidade Bancária, no qual o banco amplia a ótica de mensuração de impactos socioambientais, por meio de estudos que mensurem as principais consequências da sua atuação. Com isso, o Itaú volta as atenções para os impactos que suas atividades causam para a sociedade.

Como consequência, a instituição consegue mitigar riscos gerados para o meio ambiente. Entre os resultados apresentados foi identificado que as agências digitais são mais eficientes em termos de emissão de gases de efeito estufa nas suas atividades, apresentando um impacto na pegada de carbono 26% menor que as agências físicas. Atualmente, o Itaú conta com 160 agências digitais, um crescimento de 19% comparado ao ano de 2016. Os objetivos do desenvolvimento sustentável contemplados aqui são: 6) água potável e saneamento; 7) energia limpa e acessível; 8) trabalho decente e crescimento econômico; 9) indústria, inovação e infraestrutura; 12) consumo e produção responsáveis; e 13) ação contra a mudança global do clima.

Outra novidade é a avaliação de impacto social com olhar para os Direitos Humanos. Essa análise foi realizada no formato Due Diligence, um processo de avaliação e análise da gestão de direitos humanos do banco com seus diversos públicos de atuação. O objetivo é assegurar o respeito aos direitos humanos, de acordo com os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. O Itaú mantém parcerias e compromissos formais com iniciativas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre outras. O objetivo do desenvolvimento sustentável contemplado aqui é o 3) saúde e bem-estar

Relato Integrado e Relatório Anual Consolidado

O Itaú Unibanco foi pioneiro entre as instituições financeiras brasileiras e um dos primeiros bancos do mundo a aderir, em 2013, ao programa piloto para relatos integrados do International Integrated Reporting Council (IIRC). Em 2014, o banco publicou a primeira versão de seu Relato, segundo as diretrizes do framework do IIRC. No mesmo ano, divulgou também seu primeiro Relatório Anual Consolidado, fruto da unificação do Relatório Anual de Sustentabilidade, do Formulário 20F e do Prospecto de Dívida (Medium Term Notes).

Os dois documentos, Relato Integrado e Relatório Anual Consolidado, são importantes fontes de informações sobre a Companhia, e descrevem as nossas estratégias, desempenho, principais negócios, governança corporativa, gestão de riscos e práticas de sustentabilidade.

"O diálogo transparente sempre foi um importante pilar da nossa estratégia. Por isso, buscamos estabelecer um relacionamento contínuo com todos os públicos interessados na organização, pautados pelos nossos valores e propósito. Esses documentos se inserem nesse escopo", afirma Alexsandro Broedel, diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores do Itaú Unibanco.

O Relato Integrado promove uma abordagem mais coesa e eficiente ao processo de elaboração de relatos corporativos, visando melhorar a qualidade da informação disponível a todos os stakeholders. Para Broedel, "o objetivo principal de um relatório integrado é explicar a forma como geramos valor compartilhado e garantimos a perenidade dos negócios aos nossos clientes, acionistas, colaboradores e à sociedade".

O conteúdo do Relatório Anual Consolidado foi reformulado e ampliado, principalmente sobre os temas: (i) Remuneração dos Administradores; (ii) Estratégia; (iii) Fatores de Risco; (iv) Gestão de Risco; (v) Governança Corporativa; (vi) Pontos Fortes Competitivos; (vii) Negócios; e (viii) Análise Financeira da Operação. "Aumentamos significativamente a qualidade da informação fornecida, tornando mais simples e acessível, inclusive com adoção de infográficos", afirma Alexsandro Broedel, diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores do Itaú Unibanco.

No Relato Integrado, destacamos que o Itaú gerou R$ 67,2 bilhões em valor adicionado em 2017, que é o quanto o banco distribuiu na economia do País por meio de receitas, remuneração de colaboradores e acionistas, impostos, doações e investimentos na comunidade.

Por ter adotado o Relato Integrado, o Itaú Unibanco já conquistou três prêmios – beyondBanking Awards (concedido pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento); Latin American Excellence Awards (Revista Communication Director); e Prêmio Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial). Além disso, o material produzido pelo banco tem sido benchmark para empresas de diversos setores, entre elas BNDES e EDP, e tem sido pesquisado pelo meio acadêmico.

Sobre o Itaú Unibanco

Com mais de 90 anos de história, o Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina e está presente em 19 países das Américas, Europa e Ásia. Dispõe de uma extensa rede de atendimento composta de mais de quatro mil agências e postos de atendimento bancário e 46 mil caixas automáticos em todo o País, atendendo clientes pessoa física e jurídica de todos os segmentos. Além disso, o objetivo do Itaú é se tornar uma instituição cada vez mais digitalizada. A visão do Itaú é ser um banco líder em desempenho sustentável e satisfação do cliente. Seu objetivo é promover mudanças positivas nas vidas das pessoas e na sociedade como um todo. As ações do banco são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York, e a instituição há 18 anos consecutivos compõe a carteira do Dow Jones Sustainability World Index. Para mais informações, visite: http://www.itau.com.br.

