ITAÚ UNIBANCO - FATO RELEVANTE - ACORDO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SÃO PAULO, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua controlada Itaú Unibanco S.A. celebrou na data de ontem acordo com o Governo do Estado do Paraná, no âmbito de discussão judicial, acordo esse sujeito à homologação do Supremo Tribunal Federal, pelo qual o Itaú Unibanco S.A. irá receber R$1,7 bilhão referente a dívida contraída pelo Estado do Paraná há mais de 20 anos e que tem como garantia ações de emissão da Companhia Paranaense de Energia – COPEL ("COPEL").

O valor será pago em 3 parcelas ao longo dos próximos 2 anos e, de acordo com os pagamentos, o Itaú Unibanco S.A. liberará o gravame sobre as ações de emissão da COPEL detidas pelo Estado do Paraná ("Ações"). O Itaú Unibanco S.A. também liberará do gravame as Ações necessárias para a realização de eventual oferta pública de ações relativa à transformação da COPEL em uma companhia de capital pulverizado, sem acionista controlador definido ("Oferta"). A última parcela do pagamento será antecipada caso a Oferta ocorra durante o exercício de 2023, hipótese na qual o valor total do acordo terá sido pago dentro de 12 meses a contar de sua homologação.

