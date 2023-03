FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco"), na qualidade de acionista controlador, por si e por suas afiliadas, do Itaú Corpbanca (instituição financeira sediada em Santiago, no Chile), no qual detém atualmente 65,62% do seu capital social total e votante, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que na reunião do seu conselho de administração ocorrida na presente data foi aprovada a contratação de assessores para o início dos trabalhos relacionados à intenção de realização de uma oferta pública voluntária para a aquisição, por si ou por suas afiliadas, de até a totalidade das ações de emissão do Itaú Corpbanca em circulação ("Ações"), incluindo aquelas na forma de American Depositary Shares, que representam 1.500 Ações ("ADSs"), ou seja, Ações (incluindo na forma de ADSs) que correspondem a até 34,38% do capital social total e votante do Itaú Corpbanca. O valor a ser ofertado por Ação será de CLP 2,00 (dois pesos chilenos), que equivale, nesta data, a um prêmio de aproximadamente 10% sobre o valor por ação conforme a cotação média na Bolsa de Santiago dos últimos 60 pregões, sendo certo que esse preço será ajustado para refletir declaração e/ou pagamento de dividendos pelo Itaú Corpbanca antes da liquidação da oferta. Em virtude do grupamento de Ações aprovado pelo Itaú Corpbanca em sua assembleia geral extraordinária realizada em 19 de janeiro de 2023, que se encontra sob análise da Comisión para el Mercado Financiero de Chile ("CMF"), é possível que a quantidade e o preço por Ações e/ou ADSs objeto da oferta sejam devidamente ajustados para refletir os efeitos do grupamento.

A oferta pública de aquisição aqui descrita ainda não foi iniciada. Espera-se que a oferta seja realizada ainda no primeiro semestre de 2023 concomitantemente (i) no Chile, para todos os acionistas do Itaú Corpbanca e (ii) nos Estados Unidos da América, para todos os detentores de ADS e para investidores norte-americanos que detenham Ações diretamente no Itaú Corpbanca. A aquisição das Ações objeto da Oferta estará sujeita ao cumprimento das condições usuais para este tipo de operação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis do Banco Central do Brasil e da CMF.

O Itaú Unibanco manterá os seus acionistas e o mercado informados acerca do andamento e dos desdobramentos de referida operação. Destaca-se que o fato relevante divulgado é de caráter exclusivamente informativo sobre a decisão tomada nesta data pelo conselho de administração do Itaú Unibanco e não constitui uma oferta pública de aquisição de valores mobiliários.

