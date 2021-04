Itaú Unibanco Holding S.A.: Captação de US$ 400 milhões para expansão de crédito a pequenas e médias empresas

SÃO PAULO, 19 de Abril de 2021 /PRNewswire/ -- Informamos aos agentes do mercado de capitais que em março de 2021, o Itaú Unibanco captou US$ 400 milhões com a United States International Development Finance Corporation (DFC) no mercado internacional(1).

Com esta captação o banco pretende expandir o crédito a pequenas e médias empresas, com foco em regiões economicamente vulneráveis, como Norte e Nordeste do Brasil, e empresas majoritariamente controladas ou lideradas por mulheres.

A iniciativa reforça um dos nossos Compromissos de Impacto Positivo, o de Inclusão e Empreendedorismo, que visa melhorar a gestão financeira de micro e pequenas empresas, por meio de produtos e serviços. Entre as metas que regem esse compromisso, está a de aumentar o volume de crédito para mulheres empreendedoras.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

(1) A parceria da DFC com o Itaú Unibanco é um exemplo do foco da DFC em regiões do mundo nas quais as mulheres enfrentam os maiores desafios, e onde esse investimento pode causar o maior impacto positivo, principalmente considerando as consequências vivenciadas atualmente pela pandemia de COVID-19. Este investimento representa um avanço da iniciativa da DFC, que já captou mais de US$ 7 bilhões em investimentos do setor privado para projetos de inclusão econômica para empreendedoras de países em desenvolvimento.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

