Itaú Unibanco Holding S.A. Reapresentação do Manual da Assembleia Geral Extraordinária

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Companhia"), nos termos do artigo 21-A, § 3°, II e § 6°, da Instrução CVM 481/09, informa aos seus acionistas que foi reapresentada nesta data a Proposta da Administração referente à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31 de janeiro de 2021, a fim de alterar a ordem do dia referente à fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Newco (empresa resultante da proposta de cisão parcial da Companhia), que passará a ser de 4 (quatro) membros, ao invés de 3 (três), como previamente informado.

Para o preenchimento dessa quarta vaga para o Conselho de Administração da Newco, foi indicado Demosthenes Madureira de Pinho Neto, cujo curriculum vitae foi incluído à Proposta da Administração, assim como dos demais candidatos para compor o Conselho de Administração da Newco.

Esclarecemos que os votos já conferidos à deliberação alterada serão desconsiderados. Para evitar que a instrução de voto possa ser considerada conflitante, é recomendável que o acionista encaminhe sua eventual nova instrução para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado. A Companhia estenderá o prazo para recebimento das novas instruções de voto dos acionistas até 27 de janeiro de 2021.

A Proposta da Administração reapresentada está disponível no site de relações com investidores da Companhia (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

São Paulo (SP), 21 de janeiro de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

