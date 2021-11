ITF World Tennis Tour terá mais de mil eventos em 2022

LONDRES, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A International Tennis Federation ("ITF") publicou hoje o calendário da turnê mundial de tênis do ITF World Tennis Tour ("World Tennis Tour") para o primeiro trimestre de 2022 com mais de mil eventos programados no decorrer do próximo ano. O calendário do primeiro trimestre em 2022 terá 204 torneios, 102 eventos para torneios masculinos e femininos, o que representa um aumento de 50% em relação ao primeiro trimestre de 2021 e um aumento de 7% com relação ao primeiro trimestre de 2019, apesar das restrições que afetam muitos países anfitriões da ITF.

Jackie Nesbitt, diretora executiva sênior da Tours and Player Pathway, afirmou: "O ITF World Tennis Tour geralmente organiza mais de mil torneios globalmente todos os anos, e estamos no caminho certo para realizar um volume ainda maior em 2022. A resposta e o compromisso de nossas associações nacionais e organizadores de torneios demonstram a robustez da World Tennis Tour, que prevê a realização de torneios em 80 países, proporcionando mais de 65 mil oportunidades de jogo e mais de 80 mil partidas para os fãs apreciarem ao longo da temporada de tênis do próximo ano."

Em 2021, 763 torneios do ITF World Tennis serão realizados, apesar dos desafios contínuos devido à COVID-19. A capacidade de sediar torneios foi significativamente afetada pela situação global de saúde, impacto econômico, restrições de viagens internacionais e a necessidade de garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos com medidas rigorosas de saúde, segurança e integridade implementadas em todos os eventos. Apesar da continuação das interrupções devido à pandemia, o número de torneios que serão realizados no final deste ano é cerca de 90% de capacidade em comparação com o mesmo período em 2019, já que o World Tennis Tour começa a retornar aos níveis anteriores à pandemia da COVID.

Dave Haggerty, presidente da ITF e membro do COI, comentou: "As nações estão entusiasmadas com o retorno do tênis e, em vários casos, planejando mais eventos do que durante o período anterior à pandemia. Embora tenhamos que permanecer precavidos, podemos começar a planejar com mais antecedência. Apesar dos enormes desafios, as associações nacionais trabalharam intensamente em 2021 para disponibilizar calendários consistentes para jogadores profissionais das categorias júnior e emergente."

"O World Tennis Tour e os júniores formam a principal rota do caminho para os talentos e o futuro do nosso esporte. Sempre nos esforçamos para aprimorar o sistema de forma contínua. Por exemplo, estamos trabalhando com as nações para aumentar o número de torneios com premiação de 60 a 100 mil dólares para mulheres no primeiro trimestre e também durante o ano. O World Tennis Tour desempenha um papel vital para atletas talentosos que têm ambição, habilidade e determinação de chegar ao topo do esporte, independentemente de qual país eles sejam."

O ITF World Tennis Tour ofereceu 24,3 milhões de dólares em premiações em dinheiro no ano de 2019. O número de torneios com premiação de 25 mil dólares aumentou de 52 em 2019 para 70 em 2021 (44 para mulheres e 26 para homens).

FONTE International Tennis Federation

