ITFAS, la centrale d'achats du groupe KIABI, optimise ses processus de conformité et d'audits grâce à Pivot88, la plateforme de chaîne d'approvisionnement avancée.

HONG KONG, le 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- International Trading Fashion & Apparel Supply Limited (ITFAS), la centrale d'achats du groupe KIABI, a choisi Pivot88, la plateforme leader en matière de qualité, de conformité et de traçabilité pour ses processus d'audits. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'ITFAS visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à respecter les normes ESG de plus en plus strictes dans l'industrie de l'habillement.

ITFAS a adopté la solution Transparency de Pivot88, qui facilite la gestion flexible et complète des audits usines. Ce partenariat permet à ITFAS de renforcer son expertise en identifiant les risques potentiels beaucoup plus tôt dans le processus. Cette nouvelle approche lui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Les fonctionnalités avancées de Pivot88, telles que les points de contrôle personnalisables, la visibilité en temps réel et un tableau de bord intuitif pour la gestion des audits, permettent de simplifier les connexions avec les fournisseurs et d'étendre la visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Avec des fonctionnalités telles que le suivi complet des processus d'audit, la surveillance améliorée de la conformité des usines et la rationalisation de l'engagement des fournisseurs, la plateforme de Pivot88 devient un élément essentiel des efforts d'ITFAS pour délivrer une excellence opérationnelle. Elle permet aussi de faire progresser ses initiatives RSE, telles que la réduction de son impact environnemental et l'amelioration de ses pratiques éthiques tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. La plateforme se démarque par sa capacité à aligner les fournisseurs sur les mandats de responsabilité sociale des entreprises, en fournissant des outils avancés pour capturer les plans d'amélioration ainsi que leurs suivis efficaces.

Pivot88 n'a cessé d'étendre ses capacités depuis son acquisition l'année dernière par TradeBeyond, le fournisseur le plus fiable de solutions digitales de chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour ses clients détaillants et marques globales. En tirant parti de la plateforme de Pivot88, l'ITFAS bénéficie également d'un accès potentiel à l'écosystème plus large d'outils de chaîne d'approvisionnement de TradeBeyond, offrant ainsi des possibilités futures pour des améliorations opérationnelles continues ainsi que de continuer à délivrer ses initiatives ESG.

« L'adoption de Pivot88 est une étape importante dans notre engagement à améliorer considérablement l'efficacité de nos opérations, car elle fournit une surveillance complète et en temps réel de notre chaîne d'approvisionnement, un aspect crucial pour maintenir notre engagement envers des pratiques commerciales efficaces et durables », a souligné Connie Wong, responsable mondiale de la conformité chez ITFAS. « Sa plateforme est capable d'intégrer des exigences de conformité complexes dans le cadre d'audits sociaux, environnementaux et techniques, offrant ainsi une solution plus unifiée et plus efficace. »

« C'est un privilège d'aider un distributeur aussi respecté que KIABI à introduire une solution avec visibilité en temps réel sur ses opérations de chaîne d'approvisionnement », a déclaré Stéphane Boivin, co-fondateur de Pivot88. « Les fonctionnalités de pointe de notre plateforme simplifieront considérablement les processus d'audits d'ITFAS, en réduisant les tâches manuelles et en permettant une prise de décision plus stratégique. »

ITFAS a mis en service la solution en novembre, après une mise en œuvre rapide de six mois, en se concentrant initialement sur l'intégration des indicateurs clés de conformité et des données d'audits. Alors qu'ITFAS continue d'évoluer et d'étendre ses opérations, le partenariat avec Pivot88 est appelé à jouer un rôle central dans l'élaboration de l'avenir de ses opérations de chaîne d'approvisionnement et dans sa volonté d'amélioration continue de l'efficacité.

À propos de Pivot88, une société de TradeBeyond

Alimentée par l'IA et disponible en 11 langues, la plateforme SaaS clé en main de Pivot88 offre des solutions robustes de conformité, de test de qualité et de traçabilité. En plus de gérer la qualité, le suivi des laboratoires et les inspections, la plateforme agrège les données pour fournir des informations exploitables en temps réel, permettant aux distributeurs et marques globales de résoudre les défis importants auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui, notamment la résilience, la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. En 2023, l'entreprise a rejoint TradeBeyond, le principal fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la vente au détail. www.pivot88.com, www.tradebeyond.com

À propos de Kiabi

Fondée en 1978 dans le Nord de la France, Kiabi a révolutionné la mode du prêt-à-porter avec l'introduction d'une mode abordable pour toute la famille, un concept jamais vu auparavant. Avec un réseau de plus de 505 magasins à travers le monde, Kiabi affiche un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros (2019) et une croissance de 2,4%. Symbole de simplicité, d'universalité et de joie de vivre, Kiabi propose des gammes conçues en France par une équipe interne de 56 créateurs de mode. www.kiabi.com

