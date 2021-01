ITM Power plc vend à Linde le plus grand électrolyseur PEM du monde

GUILDFORD, Angleterre, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- ITM Power (« ITM Power » ou « la Société ») (AIM : ITM), la société de stockage d'énergie et de combustibles propres, est heureuse d'annoncer la vente à Linde d'un électrolyseur de 24 MW qui sera installé au complexe chimique de Leuna en Allemagne. Le texte complet de l'annonce de Linde est présenté ci-dessous.

Linde va construire, posséder et exploiter le plus grand électrolyseur PEM au monde pour l'hydrogène vert

Linde a annoncé aujourd'hui qu'elle allait construire, posséder et exploiter la plus grande usine d'électrolyse PEM (membrane échangeuse de protons) du monde au complexe chimique de Leuna, en Allemagne.

Ce nouvel électrolyseur de 24 mégawatts produira de l'hydrogène vert pour approvisionner les clients industriels de Linde par le biais du réseau de canalisations existant de la société. En outre, Linde distribuera de l'hydrogène vert liquide aux stations de ravitaillement et à d'autres clients industriels de la région. L'hydrogène vert produit peut alimenter environ six cents bus à hydrogène parcourant 40 millions de kilomètres et permettant d'économiser jusqu'à 40 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an.

L'électrolyseur sera construit par ITM Linde Electrolysis GmbH, une entreprise fusionnée entre Linde et ITM Power, en utilisant la technologie PEM à haut rendement. L'usine devrait entrer en production au cours du second semestre 2022.

« L'hydrogène propre est une pierre angulaire des stratégies allemande et européenne visant à relever le défi du changement climatique. Elle fait partie de la solution pour aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans de nombreuses industries, y compris les produits chimiques et le raffinage », a déclaré Jens Waldeck, président de la région Europe occidentale de Linde. « Ce projet montre que la capacité des électrolyseurs continue à augmenter et c'est un tremplin vers des usines encore plus grandes. »

Linde est un leader mondial dans la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'hydrogène. L'entreprise possède la plus grande capacité de production et le plus grand système de distribution d'hydrogène liquide au monde. Elle exploite également la première caverne de stockage d'hydrogène de haute pureté au monde, couplée à un réseau de pipelines inégalé d'environ 1 000 kilomètres pour approvisionner ses clients en toute fiabilité. Linde est à la pointe de la transition vers l'hydrogène propre et a installé près de 200 stations de ravitaillement en hydrogène et 80 usines d'électrolyse de l'hydrogène dans le monde entier. L'entreprise propose la technologie d'électrolyse la plus récente par l'intermédiaire de son entreprise commune ITM Linde Electrolysis GmbH.

Graham Cooley, PDG d'ITM Power, a déclaré : « Il s'agit de la première vente via notre entreprise commune avec Linde et c'est actuellement le plus grand électrolyseur PEM au monde. Il s'agit d'un ajout important à notre catalogue de ventes et illustre comment la capacité et l'efficacité de notre nouvelle usine nous permet de répondre à des appels d'offres pour des projets de beaucoup plus grande envergure. Il démontre l'engagement croissant de l'industrie à utiliser l'hydrogène vert produit par électrolyse pour décarboniser les processus de production. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Linde pour réaliser ce projet passionnant. »

Andreas Rupieper, MD ILE GmbH, a déclaré : « ITM Linde Electrolysis GmbH est ravi d'avoir reçu cette commande de Linde plc pour le plus grand électrolyseur PEM du monde. L'étroite relation de travail entre l'équipe d'ingénierie d'ITM Power et celle de Linde Engineering à Dresde fait progresser notre offre à l'échelle industrielle pour aider les clients à réduire leurs émissions de CO2. Parce que nous disposons aujourd'hui de solutions clés en main bien conçues et intégrées pour nos clients, nous sommes convaincus que cet important projet de 24 MW n'est que le début de notre collaboration .»

À propos de ITM Power plc :

ITM Power plc fabrique des solutions énergétiques intégrées à base d'hydrogène pour l'équilibrage du réseau, le stockage de l'énergie et la production d'hydrogène renouvelable pour le transport, la chaleur et les produits chimiques. ITM Power plc a été admis sur le marché AIM de la Bourse de Londres en 2004. En octobre 2019, la société a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de 58,8 millions de livres sterling, dont un investissement de 38 millions de livres sterling par Linde, ainsi que la formation d'une coentreprise avec Linde pour se concentrer sur la fourniture d'hydrogène renouvelable à des projets industriels à grande échelle dans le monde entier. En novembre 2020, ITM Power a réalisé une levée de fonds de 172 millions de livres sterling, dont un investissement de 30 millions de livres sterling par Snam, l'un des principaux opérateurs mondiaux d'infrastructures énergétiques. ITM Power a signé avec Shell un accord d'implantation de stations de ravitaillement en hydrogène en septembre 2015 (qui a été étendu en mai 2019 aux bus, camions, trains et bateaux), et en janvier 2018 un accord pour le déploiement d'un électrolyseur de 10 MW à la raffinerie de Shell en Rhénanie. ITM Power a annoncé la location de la plus grande usine d'électrolyseurs au monde à Sheffield, d'une capacité de 1 GW (1 000 MW) par an, en juillet 2019. Parmi ses clients et partenaires figurent, entre autres, Sumitomo, Ørsted, Phillips 66, Siemens Gamesa, National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, Gasunie, RWE, Engie, BOC Linde, National Express, Toyota, Honda, Hyundai, Optimal et Anglo American.

À propos de Linde

Linde est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des gaz industriels et de l'ingénierie, avec un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars (25 milliards d'euros) en 2019. Nous vivons notre mission de rendre notre monde plus productif chaque jour en fournissant des solutions, des technologies et des services de haute qualité qui contribuent à la réussite de nos clients et au maintien et à la protection de notre planète.

L'entreprise dessert divers marchés finaux, notamment les produits chimiques et les raffineries, l'agroalimentaire, l'électronique, le secteur de la santé, l'industrie manufacturière et les métaux primaires. Les gaz industriels de Linde sont utilisés dans d'innombrables cas, de l'oxygène qui sauve des vies dans les hôpitaux aux gaz de haute pureté et de spécialité pour la fabrication électronique, en passant par l'hydrogène pour les carburants propres et bien d'autres encore. Linde fournit également des solutions de traitement du gaz à la pointe de la technologie pour soutenir l'expansiondes clients, l'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions.

