ITT AFFICHE D'EXCELLENTS RÉSULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2022

HONG KONG, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Leader mondial des outils professionnels sans fil, des outils de bricolage et des équipements électriques pour extérieur, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, symbole ADR : TTNDY) est heureux d'annoncer ses résultats au titre du semestre clos le jeudi 30 juin 2022.

Le Groupe a enregistré d'excellents résultats pour le premier semestre 2022, supérieurs à ceux du marché, et une croissance des ventes de 10,0 % jusqu'à atteindre 7,0 milliards de dollars américains. En monnaie locale, les ventes ont augmenté de 12,1 %. Combiné à la croissance des ventes du premier semestre 2021 de 52 %, TTI a augmenté les ventes de 67 % au cours de cette période de deux ans. La marge brute s'est améliorée pour le 14e semestre consécutif, progressant de 50 pb jusqu'à atteindre 39,1 %. Le BAII a augmenté de 10,7% pour atteindre 633 millions de dollars américains, le bénéfice net a augmenté de 10,4% à 578 millions de dollars américains et le bénéfice par action a augmenté de 10,4% à environ 31,59 cents de dollars américains par action.

Notre activité phare MILWAUKEE a largement dépassé le marché, enregistrant une croissance des ventes de 25,8 %

a largement dépassé le marché, enregistrant une croissance des ventes de 25,8 % La marge brute s'est améliorée pour le 14 e semestre consécutif jusqu'à atteindre 39,1 %

semestre consécutif jusqu'à atteindre 39,1 % Croissance du bénéfice net de 10,4% pour atteindre 578 millions de dollars américains

Faits marquants de la performance financière pour le premier trimestre 2022







20 22* Dollar US' million 2021 dollar US' million Variation Chiffre d'affaires 7 034 6 394 +10,0 % Marge bénéficiaire brute 39,1 % 38,6 % +50 points de base BAII 633 572 +10,7 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 578 524 +10,4 % Bénéfice de base par action (cents de dollar américain) 31,59 28,62 +10,4 % Dividende provisoire par action (cents de dollar américain approx.) 12,23 10,94 +11,8 % *Pour les six mois clos le jeudi 30 juin 2022

La direction du Groupe note avec satisfaction que l'ensemble de ses zones géographiques ont enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires au premier semestre. Le reste du monde, avec l'Australie et l'Asie, a enregistré une croissance exceptionnelle de 23,0 % en monnaie locale. L'Europe a progressé de 14,1 % en monnaie locale et l'Amérique du Nord, de 10,5 % en monnaie locale.

Au premier semestre, les résultats de l'activité relative aux équipements électriques de TTI se sont avérés très satisfaisants. On note cependant un recul des résultats de l'activité relative aux produits et solutions de traitement des sols en raison du ralentissement de la demande et du déstockage des clients. Désormais leader mondial du sans fil professionnel, l'activité phare de TTI, MILWAUKEE, a continué de prospérer avec une croissance des ventes en monnaie locale de 25,8 % au premier semestre. Cette activité représente à présent une grande partie des ventes de l'entreprise avec une marge brute relutive.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré : « Notre équipe de calibre mondial est bien préparée à gérer l'entreprise dans un contexte macroéconomique difficile et à continuer d'obtenir des résultats supérieurs à ceux du marché. Nous sommes bien placés pour renforcer notre position de leadership dans les mois et les années à venir. »

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a déclaré : « Notre performance exceptionnelle au premier semestre est le résultat de notre flux continu de nouveaux produits et de notre position de leader sur le marché. Nous continuerons de mettre en œuvre notre stratégie éprouvée d'investissement dans de nouveaux produits manifestement meilleurs et technologiquement avancés pour stimuler notre croissance. »

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est un leader mondial de la technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien et de nettoyage des sols pour les utilisateurs industriels, professionnels et particuliers destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques – des marques puissantes, des produits innovants, u personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle – qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale de quête incessante d'innovation en matière de produits a porté TTI au premier plan de ses industries. Le portefeuille de puissantes marques de TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice FTSE RAFI™ All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ttigroup.com .

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

Pour toute demande : Techtronic Industries Co. Ltd.

Contact principal





Relations investisseurs TTI





Tél. : +1 (954) 541 9660





E-mail : [email protected]







Asie-Pacifique

Relations investisseurs TTI

Tél. : +(852) 2402 6888

E-mail : [email protected]



SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.