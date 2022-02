Ituran Brasil cresce 22% em 2021

"Fechamos 2021 com crescimento de vendas em geral, nosso segmento de frotas (B2B) teve um recorde de crescimento de base ativa de 89% em comparação de 2020. Novas vertentes tecnológicas e relacionamento com cliente impulsionaram o crescimento no País", destaca o CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon, projetando que "em 2022, a empresa pode avançar ainda mais".

Mesmo com a pandemia da Covid-19 e o avanço de novas variantes, como a Omicron, a Ituran Brasil buscou alternativas sólidas para fechar o ano de forma positiva, apoiada na inovação do seu portfólio e na expansão para novos mercados.

Uma das apostas é o mercado de mobilidade urbana de carsharing e carpooling, com o anúncio em novembro de 2021 da criação da IturanMob, que começa agora a operar no Brasil. "A nova parceria estratégica com a startup de mobilidade urbana de carsharing e carpooling MobLab, formando uma joint venture voltada na implementação de soluções tecnológicas de mobilidade, a IturanMob, nos coloca em um novo mercado. Vamos avançar no segmento", afirma Louzon.

Com a oferta de serviços da IturanMob, a Ituran Brasil pretende avançar ainda mais no segmento B2B. No ano passado, o crescimento no segmento B2B, como um todo, foi de 70% em comparação do 2020. Para 2022, a expectativa é de uma expansão de 35%.

Além da joint venture, a Ituran inovou mais uma vez na área de seguros, expandindo a cobertura do Ituran com Seguro, produto que é um dos carros-chefes da companhia. Para isso, a empresa fechou importantes parcerias com seguradoras de peso no mercado, como HDI Seguros, Liberty Seguros, MAPFRE, Tokio Marine e Assurant.

"Em 2021, ampliamos a cobertura para veículos até 25 anos, implementamos o carro reserva e passamos oferecer os seguros Perda Parcial e de peças e de conteúdo. Além disso, estendemos toda a expertise do Ituran com Seguro para o segmento de motos. E em 2022 mais novidades virão por aí", promete o diretor comercial da Ituran Brasil, Roberto Posternak.

A Ituran Brasil construiu um modelo de superação, mais que isso, deu um passo à frente em soluções avançadas que permitiram resultados. Em 11 anos do Ituran com Seguro, a empresa emitiu mais de 2,6 milhões de apólices do produto. O segmento corporativo teve um crescimento de 89% no ano passado – em relação a 2020 – atendendo às necessidades do mercado de gestão de frotas.

A Ituran atingiu no ano passado um recorde de 100.000 veículos recuperados durante os 22 anos de atuação da empresa no Brasil, volume correspondente a um patrimônio de mais de R$ 4 bilhões. A tecnologia avançada de monitoramento e recuperação da Ituran, que inclui inteligência artificial e machine learning, trouxe resultados fantásticos aos clientes e parceiros. No segmento de monitoramento sem seguro, a empresa recupera 9 veículos a cada 10 roubos/furtos.

Além dos canais telefônicos, que estão funcionando normalmente, os clientes ainda podem contar com os digitais disponibilizados pela empresa: o aplicativo Ituran Digital, o portal do cliente, o chat online e o WhatsApp. As interações digitais representam 70% de todas interações recebidas na Ituran durante 2021.

Com a migração cada vez maior para o mundo digital, a empresa teve um crescimento de 20%% nos atendimentos via canais digitais em 2021. Hoje, 70% dos atendimentos ao cliente são realizados pela internet. "Graças aos fortes investimentos em tecnologia, a operação continuará funcionando em plena conformidade com os padrões globais da companhia", reforçou Louzon.

"Com a crise que tirou os empregos e também reduziu a renda, foi preciso oferecer opções com melhor custo-benefício ao consumidor", completa o CEO da Ituran Brasil, relatando que "o combo de monitoramento com seguro, em parceria com renomadas seguradoras do mercado, foi um mecanismo de alavancagem".

Louzon lembra que o Brasil, em faturamento, é o mercado mais promissor da multinacional. O ganho global da empresa foi de US$ 245,627 milhões em 2020. "Somos líderes no grupo e projetamos um crescimento novamente em 2022. Essa é a nossa meta", finalizou.

Sobre a Ituran Brasil

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos para a proteção contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas, entre outros. São mais de 3.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 20 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil tendo já recuperado mais de 100 mil veículos.

