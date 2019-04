Ituran Brasil isenta de taxa de instalação em comemoração aos 20 anos de Brasil

SÃO PAULO, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Ituran, empresa líder mundial em rastreamento veicular, em comemoração aos 20 anos de chegada ao país, lança a Promoção 20 anos de Ituran com Taxa Zero de Instalação. A campanha está válida em todo território nacional desde o dia 15 de abril por tempo limitado.

Quem contratar o Ituran com Seguro ou o Rastreador Ituran terá uma economia de R$ 299 (duzentos e noventa e nove reais) pagando somente as mensalidades do plano contratado. Sucesso nacional, o produto que promove a inclusão de milhares de pessoas no mercado segurador uma vez que atende perfeitamente às necessidades das pessoas que querem segurar seu veículo mas não conseguem, às vezes, arcar com os altos valores das apólices tradicionais. A cobertura do Ituran com Seguro Básico é de Perda Total por Roubo ou Furto e inclui 05 assistências 24 horas durante a vigência da apólice que dão tranquilidade ao segurado em casos de necessidades de guincho, pane eletromecânica e seca, troca de pneus e chaveiro. O segurado receberá uma indenização de até 100% (conforme apólice emitida) em casos de sinistros não recuperados ou que tenham avarias decorrente do sinistro que a monta seja igual ou acima de 75% do valor do veículo referenciado pela Tabela FIPE.

Este produto é resultado de uma parceria estratégica com as seguradoras HDI Seguros, Liberty Seguros e Mapfre, companhias multinacionais importantes no segmento. "Lançamos este conceito de seguro no mercado brasileiro há 10 anos e já temos quase 1,5 milhões de apólices emitidas que contribuem diretamente com o crescimento do setor no País. Queremos agradecer aos nossos clientes que ao longo desses 20 anos confiam em nossa marca, aos colaboradores por fazerem da Ituran uma empresa sólida e com alta qualidade na prestação de serviços e aos parceiros comerciais pela valiosa aliança sem a qual não poderíamos ter alcançado este patamar de sucesso que estamos hoje" pondera Roberto Posternak, diretor comercial da Ituran Brasil.

A ação faz parte da estratégia da Ituran de fortalecer seu posicionamento, além de incentivar novos consumidores nesta relação de longa parceria. "Somos uma multinacional israelense com 'DNA' brasileiro, uma vez que aqui é o nosso principal mercado. Comemoramos 20 anos de atuação e, nosso sentimento, é de profunda gratidão aos colaboradores, parceiros e clientes. Nosso obrigado pela confiança em todos esses anos", comemora Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil, que projeta crescimento da companhia esse ano em até 15%.

