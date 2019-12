Ituran Brasil projeta crescimento de até 20% em 2020

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Ituran, empresa líder no setor de rastreamento automotivo, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Se a empresa no passado era lembrada como referência em rastreamento veicular, atualmente, a realidade mudou: hoje a Ituran é uma companhia de forte inovação tecnológica.

A Ituran Brasil acompanha essa evolução e, mais que isso, está um passo à frente em soluções avançadas que permitirão o crescimento sólido no Brasil nos próximos anos. "Devemos fechar 2019 com crescimento de até 15% de vendas em geral", destaca o CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon, projetando que "em 2020, a empresa pode avançar mais 20%".

O Big Data (a análise e a interpretação de grandes volumes de dados), além de aliado nesse processo, muda o conceito do negócio e da relação com o público. "A tecnologia permite definir, semana após semana, a utilização real do veículo. Essa mudança reduz os custos para os consumidores, além de proporcionar auxílio em casos de emergência", afirma Louzon.

Na opinião dele, a tecnologia permitirá revelar o real uso do veículo neste novo cenário. "Se o condutor reside em uma região com maior incidência de roubo e furto, mas o uso do carro é restrito a horários com baixe índice de sinistralidade, o custo do seguro poderá ser menor. Contudo, o contrário também pode ocorrer se o dono do veículo circular em regiões de grande risco. É uma mudança de paradigma", explica.

Toda essa evolução e forte investimento em tecnologia permitirá que a Ituran Brasil cresça de maneira sustentada no próximo ano. "Estamos preparados para avançar. Conseguimos diminuir de 55 para 26 minutos o tempo de resposta ao ponto de localização de um veículo roubado ou furtado. Sofisticados algoritmos de grande complexidade resultam em análises comportamentais cada vez mais precisas, facilitando o trabalho das equipes de recuperação – que ficam distribuídas em zonas estratégicas", afirma o CEO.

Louzon lembra que o Brasil, em faturamento, é o mercado mais promissor da companhia. "Somos líderes de faturamento no grupo. A Ituran acredita no País e continuará investindo por aqui, finalizou.

FONTE Ituran Brasil

